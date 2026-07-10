الجمعة 10 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مونديال و«مانشيت».. «من هنا إلى الخلود» إسبانيا بطل العالم

مونديال و«مانشيت».. «من هنا إلى الخلود» إسبانيا بطل العالم
10 يوليو 2026 22:30

عمرو عبيد (القاهرة)
طُبِعَت مئات الكتب، لتوثيق نتائج وحكايات كأس العالم، عبر العصور، وكُتِبَت آلاف الكلمات للاحتفاء بالأبطال في كل دولة، واحتفظ ملايين البشر بألبومات الصور «المونديالية»، لكن بقيت الصحف الورقية والمجلات القديمة، التي أُصدِرَت عقب نهاية كل بطولة، بألوانها وطبعاتها وعناوينها العريقة، تحمل إرثاً إنسانياً وعاطفياً، يربط عبر التاريخ، بين «مونديال» و«مانشيت».
وفي اليوم التالي لتتويج إسبانيا بكأس العالم للمرة الأولى، 12 يوليو 2010، عنونت «لا فانجوارديا» الإسبانية غُلافها بقولها: «لا روخا يفوز بالكأس الأولى بفضل جيل من عباقرة كُرة القدم»، وإنييستا يمنح المنتخب المجد بهدف رائع، بينما كتبت مواطنتها «دياريو دي بورجوس» أن إسبانيا صارت تملك «نجمتها الأولى» الآن، بفضل إنييستا، الذي أطلق العنان لنشوة لا تُقاوم في جميع أنحاء البلاد.
وبعنوان «من هنا.. إلى الخلود»، قالت «إل موندو» إن هدفاً قاتلاً في الوقت الإضافي أهدى إسبانيا «قُبلة غالية»، ونحن الآن «ملوك العالم»، وذكرت «ديلي ميل» البريطانية أن «الإسبان» فوق قمة الآن بعد التغلّب على الهولنديين، الذين وصفتهم بوحوش اللعب الخشن، مقارِنة بين لعب «الماتادور» الجميل والأسلوب القتالي الذي اتسّم به لعب «الطواحين» في تلك النُسخة.
«إل بايس» الإسبانية وصفت جيلها الذهبي بـ«المُبهر» الذي رسّخ الريادة للمنتخب، وأشارت إلى النشوة التي عمّت كل شيء بعد هذا التتويج الأول عبر التاريخ، ونشرت مقالاً تحليلاً أشاد بأسلوب اللعب وأداء اللاعبين، تحت عنوان «روعة فوق العشب الأخضر».

أخبار ذات صلة
بسبب قبعة «رعاة البقر».. هالاند والأميركان قصة عشق في المونديال!
مدرب سويسرا: إيقاف ميسي ليس مستحيلاً!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
إسبانيا
منتخب إسبانيا
كأس العالم
آخر الأخبار
علم الإمارات
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصباح
اليوم 22:36
سينر يثأر من ديوكوفيتش ويواجه زفيريف في نهائي ويمبلدون
الرياضة
سينر يثأر من ديوكوفيتش ويواجه زفيريف في نهائي ويمبلدون
اليوم 22:35
مونديال و«مانشيت».. «من هنا إلى الخلود» إسبانيا بطل العالم
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. «من هنا إلى الخلود» إسبانيا بطل العالم
اليوم 22:30
قصف منشآت نفط في روسيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا: قصفنا منشآت نفط وناقلات في روسيا
اليوم 21:53
لحظة استعادة القسم الأول من الصاروخ على منصة بحرية
الترفيه
لأول مرة.. الصين تستعيد صاروخ إطلاق فضائي يمكن إعادة استخدامه
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©