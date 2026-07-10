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الرياضة

«دبي الرياضي» واتحاد السلة يتعاونان لتطوير الأكاديميات

«دبي الرياضي» واتحاد السلة يتعاونان لتطوير الأكاديميات
10 يوليو 2026 20:26

دبي (وام )
 نظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، ملتقى لمناقشة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمدربين واللاعبين والمشاركين في منافسات الأكاديميات والفرق، ضمن جهود تطوير منظومة العمل وتنظيم البطولات خلال الموسم الرياضي.حضر الملتقى، الذي أقيم بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، عبد اللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد السلة، وعلي المطوع عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة تطوير كرة السلة بالمجلس، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، وأحمد سالم المهري مدير إدارة تطوير المواهب بالمجلس، إلى جانب ممثلي الأكاديميات المعتمدة.
وأكد الفردان أن التعاون بين الاتحاد والمجلس يسهم في تطوير اللعبة، فيما أشاد المطوع بالنمو المتواصل الذي يشهده قطاع كرة السلة في دبي، ودور الأكاديميات المعتمدة في توسيع قاعدة الممارسين وصقل المواهب، مع التطلع إلى تطويرها بما يعزز نمو اللعبة.
واستعرض المشاركون آليات ولوائح تسجيل اللاعبين والمدربين للموسم الرياضي، والضوابط المنظمة لمنافسات الأكاديميات للفئات العمرية من 6 إلى 19 عاماً، وفق الأنظمة المعتمدة محلياً والمتوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي.

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