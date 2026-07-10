صلاح يتعهد ببداية «الإصلاح»

القاهرة (أ ف ب)

تعهد محمد صلاح بأن يكون مونديال 2026 "بداية جديدة للكرة المصرية"، بعد الانجاز غير المسبوق الذي حققه ورفاقه بقيادة المنتخب إلى ثمن النهائي قبل انتهاء المغامرة على يد الأرجنتين حاملة اللقب.قال صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي في يوم عودة المنتخب إلى البلاد عقب انجازه في مونديال أميركا الشمالية "أنا أعلم أنكم ما زلتم تشعرون بالحزن، لكن وعد مني أن أقوم بكل ما يمكنني فعله لكي أضمن أن تكون هذه بداية جديدة لكرة القدم المصرية على الساحة الدولية"، وأضاف صلاح "التأهل إلى كأس العالم لن يكون كافيا، والمشاركة أيضا غير كافية هذا الفريق يستحق ثقتكم".

واحتفى الجمهور المصري الجمعة بأبطاله الذين منحوا "الفراعنة" فوزهم الأول على الإطلاق في المونديال ومن ثم التأهل لأول مرة إلى الدور الإقصائي والفوز فيه لأول مرة، قبل أن تنتهي المغامرة غير المسبوقة عند ثمن النهائي.

وخلافا لمشاركته الأولى في نسخة 2018، بدا صلاح، ابن الـ34 عاما الذي قرر إنهاء مغامرته الناجحة مع ليفربول الإنجليزي، أكثر استرخاء لدرجة الرقص في غرف الملابس والغناء مع الجمهور في الشارع.