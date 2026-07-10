ميسي «ملك المشي» في المونديال!

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تحدي الزمن في كأس العالم 2026، بعدما أثبت أن التأثير داخل الملعب لا يرتبط دائما بعدد الكيلومترات المقطوعة أو السرعات العالية، بل بالقدرة على اختيار اللحظة المثالية لصناعة الفارق.

وبعمر 39 عاما، يقدم قائد منتخب الأرجنتين نسخة استثنائية من كرة القدم، دفعت العديد من المحللين لوصفه بـ"ملك كرة القدم بالمشي"، بعدما كشفت أرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أغلب وقته داخل الملعب يقضيه واقفا أو يسير بخطوات هادئة، قبل أن ينفجر في لحظات قليلة تقلب نتيجة المباراة.

ووفقا لبيانات "فيفا"، قطع ميسي خلال أول خمس مباريات للأرجنتين في البطولة مسافة بلغت 35,868 مترا، لكن المثير أن 22,958 مترا منها، أي ما يعادل 64% من إجمالي تحركاته، كانت بسرعة تتراوح بين صفر و7 كيلومترات في الساعة، وهي الفئة التي تُصنف ضمن أبطأ مستويات الحركة داخل المباريات.

ورغم ذلك، يبقى ميسي اللاعب الأكثر تأثيرا في البطولة، بعدما سجل ثمانية أهداف وصنع هدفا آخر، ليقود الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي ويؤكد أن الاقتصاد في المجهود أصبح سلاحه الأبرز.

وأجرى تقرير لصحيفة "تيليجراف" تجربة خلال مواجهة الرأس الأخضر، حيث تم احتساب الفترة التي ركض فيها ميسي خلال 15 دقيقة من الشوط الثاني، لتبلغ 51 ثانية فقط، وهو ما يعادل نحو خمس دقائق من الركض خلال مباراة كاملة مدتها 90 دقيقة.

وتكشف الإحصائيات مفارقة لافتة؛ فميسي تصدر هدافي دور المجموعات، بينما جاء في المركز الأخير بين 618 لاعبا من حيث المسافة المقطوعة كل 90 دقيقة، ليصبح اللاعب الذي يسجل أكثر ويبذل مجهودا بدنيا أقل من الجميع.

كما أظهرت الأرقام أن ميسي قام بـ298 انطلاقة سريعة فقط خلال البطولة، مقارنة بـ600 لهاري كين، و514 لفينيسيوس جونيور، و477 لعثمان ديمبيلي، و461 لميكيل أويارزابال، و336 لكيليان مبابي، فيما كان إرلينج هالاند الأقرب إليه بـ314 انطلاقة، رغم غيابه عن إحدى مباريات النرويج.

لكن مواجهة مصر في دور الـ16 كشفت الوجه الآخر لميسي، بعدما اضطر إلى تغيير أسلوبه بالكامل عقب تأخر الأرجنتين بهدفين دون رد. ومنذ الدقيقة 76، تحول إلى أكثر لاعبي المباراة لمسًا للكرة وتسديدًا ومراوغة وصناعة للفرص، وقاد منتخب بلاده إلى ريمونتادا تاريخية انتهت بالفوز 3-2.

وبحسب التقرير، حاول ميسي خلال المباريات الأربع الأولى تنفيذ 15 مراوغة فقط، بينما نفذ تسع مراوغات في مباراة مصر وحدها، في دلالة على حجم المجهود الذي بذله لإنقاذ منتخب بلاده.

وانتهت المباراة بصورة مؤثرة، إذ دخل ميسي في نوبة بكاء بعد صافرة النهاية، بعدما استنزف كل طاقته البدنية والذهنية في قيادة الأرجنتين إلى الدور التالي.

ويعتمد هذا الأسلوب على منظومة جماعية كاملة، إذ يتحمل بقية لاعبي الأرجنتين الأعباء الدفاعية والبدنية، بينما يحتفظ قائدهم بطاقته للحظات الحاسمة. ويبرز رودريجو دي بول كأحد أهم عناصر هذه المنظومة، حيث يُعرف داخل المنتخب بـ"الحارس الشخصي لميسي"، نظرا للدور الكبير الذي يؤديه في تغطية المساحات والقيام بالأعمال الدفاعية نيابة عن قائده.