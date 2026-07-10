سينر يثأر من ديوكوفيتش ويواجه زفيريف في نهائي ويمبلدون

لندن (أ ف ب)

ثأر الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا وحامل اللقب، من الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الثامن وبلغ نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بالفوز عليه 6-4 و6-4 و6-4 الجمعة، ليواجه الألماني ألكسندر زفيريف في النهائي.وبعدما تفوق على ديوكوفيتش في خمس مواجهات متتالية، سقط سينر في بداية العام أمام الصربي في نصف نهائي بطولة أستراليا وتنازل عن اللقب الذي أحرزه عامي 2024 و2025، لكنه نجح الجمعة في رد الاعتبار وبلوغ النهائي الكبير السابع في مسيرته، على أمل الفوز بلقبه الخامس.

وقال بعد الفوز "إنه أمر مذهل. يعني لي الكثير أن أتمكن من خوض نهائي آخر هنا. إنها البطولة الأقرب إلى قلبي".

وتابع الإيطالي القادم من مشاركة مخيبة في رولان جاروس حيث انتهى مشواره عند الدور الثاني "أشعر أني كنت مضطرا اليوم إلى رفع مستواي، وقد فعلت ذلك. أنا سعيد بالعودة إلى النهائي، ونأمل بالطبع أن نقدم مباراة نهائية جيدة".