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الرياضة

كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا

كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
11 يوليو 2026 01:16


لوس أنجليس (د ب أ)
واصل منتخب إسبانيا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تأهله للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2 / 1 على منتخب بلجيكا، مساء الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وعلى ملعب سوفي بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، بادر فابيان رويز بالتسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 30، لكن شارل دي كيتلاري منح التعادل لبلجيكا في الدقيقة 41.
وأحرز «البديل» ميكيل ميرينو هدف تأهل إسبانيا للمربع الذهبي، بعدما أحرز الهدف الثاني لمنتخب الماتدور في الدقيقة 88، بعد دقائق قليلة من نزوله لأرض الملعب، قادماً من مقاعد البدلاء.
وبذلك، ضرب منتخب إسبانيا، المتوج باللقب عام 2010 في جنوب أفريقيا، موعداً أوروبياً نارياً في الدور قبل النهائي مع منتخب فرنسا، الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المونديال الحالي، عقب فوزه 2 / صفر على منتخب المغرب، مساء الخميس.

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