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الرياضة

ميرينو : أعيش حلمي المجنون!

ميرينو : أعيش حلمي المجنون!
11 يوليو 2026 10:53

لوس انجلوس (أ ف ب) 
قال ميكل ميرينو صاحب هدف الفوز لإسبانيا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم ضد بلجيكا في الدقيقة 88، إنه يعيش "أكثر أحلامه جنونا" بإحرازه هدفين متأخرين في مباراتين إقصائيتين متتاليتين لمنتخب بلاده.وقال ميرينو الذي كان قد سجل أيضا في الوقت بدلا من الضائع في فوز إسبانيا على البرتغال 1-0 يوم الإثنين "لم يكن بإمكاني أن أتخيل شيئا كهذا حتى في أكثر أحلامي جنونا، هدف آخر في الدقائق الأخيرة".
وأضاف "ظننت أن تكرار إنجاز كهذا سيستغرق وقتا طويلا، ولكن تمكنت من تحقيقه في المباراة التالية مباشرة!".
وقال ميرينو إن ذلك لم يكن محض صدفة، معزيا نجاحه المتأخر المثير إلى "الدخول إلى الملعب بحافز والثقة بالنفس من أجل المساهمة أينما تكون الحاجة"، مضيفا "هذا بالضبط ما فعلته".

 

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