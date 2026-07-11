دي لا فوينتي: فرنسا وإسبانيا نهائي مبكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يرى مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي أن نصف نهائي مونديال أميركا الشمالية بين فرنسا و«لا روخا»، الثلاثاء، في دالاس، سيكون «بمثابة نهائي قبل الأوان»، معتبراً أن لاعبيه «قادرون على الفوز على أي منتخب». وقال المدرب في مؤتمر صحفي، عقب فوز إسبانيا على بلجيكا (2-1) في ربع النهائي بلوس أنجلوس: «ليس من المبالغة وصف هذه المباراة بنهائي قبل الأوان».

وأضاف في إشارة إلى ثُمن النهائي الذي فاز به الإسبان على البرتغال (1-0): «مباراتنا ضد البرتغال كانت كذلك أيضاً».

وتابع: «نحن من بين المنتخبات القادرة على بلوغ النهائي، ونُركِّز بالكامل على فرنسا، وندرك تماما الإمكانات الهائلة التي تملكها، لكننا نعلم أيضاً أننا المنتخب الوحيد الذي هزمهم في نصف نهائيين»، في إشارة إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2024 ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وأضاف: «المنتخب الفرنسي في أفضل حالاته، ولدينا أنماط لعب مختلفة، نحن نحترم خصومنا كثيراً، لكننا نشعر بأننا قادرون على هزيمة أي منتخب».