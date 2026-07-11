ويمبانياما وسبيرز.. «أنا ⁠هنا ​كي أبقى»

واشنطن (رويترز)

أعلن سان أنطونيو سبيرز، المنافس في دوري ​كرة السلة الأميركي للمحترفين، الليلة الماضية، تمديد عقد اللاعب الفرنسي فيكتور ويمبانياما ⁠لعدة سنوات، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية ​للصفقة.وكتب اللاعب (22 عاماً) على ​مواقع التواصل الاجتماعي: «عائلة سبيرز، أنا ⁠هنا ​كي أبقى، مهما كلف الأمر».

أصبح ويمبانياما أصغر فائز بجائزة أفضل لاعب دفاعي في ‌الموسم الماضي، وساعد في قيادة سبيرز إلى ‌نهائيات دوري المحترفين، لكنه خسر أمام نيويورك نيكس في خمس ​مباريات.

وسجّل اللاعب، الذي كان الاختيار الأول في مشروع انتقاء لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين لعام 2023، متوسطاً هو الأعلى ‌في مسيرته، بلغ 25 نقطة ​و11.5 استحواذ على الكرات المرتدة و3.1 تمريرة حاسمة في 64 مباراة خلال الموسم التمهيدي.

كما ​نفّذ ‌اللاعب ⁠الفرنسي، ‌الذي يبلغ طوله ‌2.24 متر، متوسط 3.08 تصدٍّ للرميات و1.03 انتزاع ⁠للكرة من المنافس في المباراة ​الواحدة، ليصبح سابع لاعب فقط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يحقق متوسطاً لا يقلُّ عن 25 نقطة و10 كرات مرتدة ​وثلاثة تصديات في موسم واحد.