ويمبانياما وسبيرز.. «أنا ⁠هنا ​كي أبقى»

واشنطن (رويترز)
أعلن سان أنطونيو سبيرز، المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الليلة الماضية، تمديد عقد اللاعب الفرنسي فيكتور ويمبانياما لعدة سنوات، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.وكتب اللاعب (22 عاماً) على مواقع التواصل الاجتماعي: «عائلة سبيرز، أنا هنا كي أبقى، مهما كلف الأمر».
أصبح ويمبانياما أصغر فائز بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الموسم الماضي، وساعد في قيادة سبيرز إلى نهائيات دوري المحترفين، لكنه خسر أمام نيويورك نيكس في خمس مباريات.
وسجّل اللاعب، الذي كان الاختيار الأول في مشروع انتقاء لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين لعام 2023، متوسطاً هو الأعلى في مسيرته، بلغ 25 نقطة و11.5 استحواذ على الكرات المرتدة و3.1 تمريرة حاسمة في 64 مباراة خلال الموسم التمهيدي.
كما نفّذ اللاعب الفرنسي، الذي يبلغ طوله 2.24 متر، متوسط 3.08 تصدٍّ للرميات و1.03 انتزاع للكرة من المنافس في المباراة الواحدة، ليصبح سابع لاعب فقط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يحقق متوسطاً لا يقلُّ عن 25 نقطة و10 كرات مرتدة وثلاثة تصديات في موسم واحد.