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الرياضة

سكالوني يشبّه ميسي بالآلة!

سكالوني يشبّه ميسي بالآلة!
11 يوليو 2026 12:30

كانساس سيتي (رويترز) 
قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إنه ليس مندهشاً من حالة ليونيل ميسي البدنية في سنِّ التاسعة ​والثلاثين، مؤكِّداً مجدداً أنه يعتقد أن قائد الفريق سيظل أفضل لاعب في العالم، طالما قرر الاستمرار في الملاعب.ولعب ميسي دوراً حاسماً في مسيرة الأرجنتين في كأس ⁠العالم؛ إذ أحرز ثمانية أهداف، متساوياً مع الفرنسي كيليان مبابي، وقاد ​فريقه لتحقيق فوز مثير 3-2 على مصر في دور الـ 16 بعد ​أن كان متأخراً في النتيجة.

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وقال سكالوني: «ليو يركض تقريباً بنفس القدر في كل مباراة من الناحية البدنية، ​صحيح أنه أجرى تدريبات تحضيرية مع مدرب اللياقة البدنية وقد آتت ثمارها، لكن من حيث الأرقام، لا أعرف إن كان قد تغيّر كثيراً».
وأضاف: «ما هو واضح أنه يبذل كل ما في وسعه، وعندما يبذل كل ما في وسعه ويشعر بأنه قادر على تشكيل خطورة، فإنه يصبح آلة»، وأشار ​سكالوني إلى أن أولئك الذين يتوقعون أن يؤثّر التقدم في السن على أداء ميسي لا يعرفون اللاعب جيداً بما فيه الكفاية.

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