سكالوني يشبّه ميسي بالآلة!

كانساس سيتي (رويترز)
قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إنه ليس مندهشاً من حالة ليونيل ميسي البدنية في سنِّ التاسعة والثلاثين، مؤكِّداً مجدداً أنه يعتقد أن قائد الفريق سيظل أفضل لاعب في العالم، طالما قرر الاستمرار في الملاعب.ولعب ميسي دوراً حاسماً في مسيرة الأرجنتين في كأس العالم؛ إذ أحرز ثمانية أهداف، متساوياً مع الفرنسي كيليان مبابي، وقاد فريقه لتحقيق فوز مثير 3-2 على مصر في دور الـ 16 بعد أن كان متأخراً في النتيجة.
وقال سكالوني: «ليو يركض تقريباً بنفس القدر في كل مباراة من الناحية البدنية، صحيح أنه أجرى تدريبات تحضيرية مع مدرب اللياقة البدنية وقد آتت ثمارها، لكن من حيث الأرقام، لا أعرف إن كان قد تغيّر كثيراً».
وأضاف: «ما هو واضح أنه يبذل كل ما في وسعه، وعندما يبذل كل ما في وسعه ويشعر بأنه قادر على تشكيل خطورة، فإنه يصبح آلة»، وأشار سكالوني إلى أن أولئك الذين يتوقعون أن يؤثّر التقدم في السن على أداء ميسي لا يعرفون اللاعب جيداً بما فيه الكفاية.