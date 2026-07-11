السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للشراع الحديث» يشارك في أسبوع إسطنبول

«أبوظبي للشراع الحديث» يشارك في أسبوع إسطنبول
11 يوليو 2026 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك فريق نادي أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في منافسات بطولة أسبوع إسطنبول للشراع التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري، وذلك ضمن معسكر خارجي يمتد من 10 إلى 20 يوليو بهدف رفع الجاهزية الفنية واكتساب المزيد من الخبرات الدولية .
ويمثل النادي في البطولة 7 بحارة موزعين على فئتي ILCA 4 وOptimist ، حيث يضم فريق ILCA 4 اللاعبين سيف الزعابي، وعبدالرحمن البحري، وسيميون هاريستوف بقيادة المدرب باتريك لوموتسكي، فيما يشارك فريق Optimist بقيادة المدرب ألبرت تارهان ويضم اللاعبين علي الرميثي، وهزاع المرزوقي، وعلي المرزوقي، ونوح البلوشي، فيما يترأس البعثة أحمد المرزوقي .
وتعد البطولة من أبرز الفعاليات الإقليمية في رياضة الإبحار الشراعي، إذ تقام بإشراف الاتحاد التركي للشراع وتنظيم نادي إسطنبول للشراع، 
وتأتي المشاركة ضمن استراتيجية أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية الرامية إلى إعداد جيل من البحارة القادرين على تمثيل الإمارات في مختلف المحافل الدولية، من خلال برنامج متواصل من المعسكرات الخارجية والمشاركات التنافسية .

أخبار ذات صلة
3 ميداليات لمنتخب الإمارات في «دولية» الشراع الحديث بالمغرب
«الشارقة للرياضات البحرية» يشارك في النسخة الـ 18 لمهرجان المغرب البحري
الشراع الحديث
ابوظبي
آخر الأخبار
الاتحاد النسائي يختتم مشاركته بـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في جنيف
علوم الدار
الاتحاد النسائي يختتم مشاركته بـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في جنيف
اليوم 16:00
الأهداف وحدها لا تكفي لإعلان هداف المونديال!
الرياضة
الأهداف وحدها لا تكفي لإعلان هداف المونديال!
اليوم 15:47
الولايات المتحدة ترفع الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير
اقتصاد
الولايات المتحدة ترفع الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير
اليوم 15:45
مانشستر سيتي يضم الجناح الشاب مونجا
الرياضة
مانشستر سيتي يضم الجناح الشاب مونجا
اليوم 15:37
العلامة التجارية "سيارا" تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة
اقتصاد
العلامة التجارية "سيارا" تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©