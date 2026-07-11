«أبوظبي للشراع الحديث» يشارك في أسبوع إسطنبول

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك فريق نادي أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في منافسات بطولة أسبوع إسطنبول للشراع التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري، وذلك ضمن معسكر خارجي يمتد من 10 إلى 20 يوليو بهدف رفع الجاهزية الفنية واكتساب المزيد من الخبرات الدولية .

ويمثل النادي في البطولة 7 بحارة موزعين على فئتي ILCA 4 وOptimist ، حيث يضم فريق ILCA 4 اللاعبين سيف الزعابي، وعبدالرحمن البحري، وسيميون هاريستوف بقيادة المدرب باتريك لوموتسكي، فيما يشارك فريق Optimist بقيادة المدرب ألبرت تارهان ويضم اللاعبين علي الرميثي، وهزاع المرزوقي، وعلي المرزوقي، ونوح البلوشي، فيما يترأس البعثة أحمد المرزوقي .

وتعد البطولة من أبرز الفعاليات الإقليمية في رياضة الإبحار الشراعي، إذ تقام بإشراف الاتحاد التركي للشراع وتنظيم نادي إسطنبول للشراع،

وتأتي المشاركة ضمن استراتيجية أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية الرامية إلى إعداد جيل من البحارة القادرين على تمثيل الإمارات في مختلف المحافل الدولية، من خلال برنامج متواصل من المعسكرات الخارجية والمشاركات التنافسية .