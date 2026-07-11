بيرلو ينقل يونايتد إلى النمسا قبل الظهور التاريخي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

استقر الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب فريق يونايتد، على إقامة المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد 2026-2027 في النمسا، اعتباراً من 21 يوليو الجاري، وذلك استعداداً للمشاركة التاريخية الأولى للنادي الخاص في دوري أدنوك للمحترفين.

وكان يونايتد قد دشّن في السادس من يوليو الجاري المرحلة الثانية من الإعداد بإقامة معسكره الخارجي في لاتفيا، حيث يواصل الجهاز الفني تنفيذ برنامجه الفني والبدني قبل الانتقال إلى النمسا لاستكمال التحضيرات.

وتتضمن المرحلة الثالثة مواجهة ودية أمام الغرافة القطري في الثاني من أغسطس المقبل، قبل العودة إلى دبي، كما ينتظر أن يخوض الفريق مباراة أو مباراتين وديتين أمام أندية إماراتية تقيم معسكراتها في النمسا، التي تستضيف أيضاً معسكري شباب الأهلي والنصر.

وعلى صعيد الاستقرار الفني، جدّد يونايتد عقود عدد من أبرز لاعبيه، يتقدمهم حبيب الفردان وماركوس مورايس حتى عام 2028، إلى جانب مصطفى نام حتى عام 2027، فيما يترقب النادي الإعلان الرسمي عن عدد من الصفقات الجديدة، أبرزها التعاقد مع بندر الأحبابي، قائد العين السابق، في صفقة انتقال حُر.

ويدخل يونايتد الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل كتابة فصول مشروعه الطموح بتأهل تاريخي إلى دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب بلوغه الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي.

ومنذ انطلاقته في دوري الدرجة الثانية موسم 2019-2020، اختار النادي بناء مشروع احترافي متكامل، واضعاً نُصب عينيه تطوير المواهب وصناعة بيئة احترافية، وهو ما انعكس على نتائجه المتصاعدة خلال فترة قصيرة.

وخلال سبعة مواسم فقط، حقق يونايتد قفزات لافتة، بداية من احتلال المركز الثالث في موسمه الأول بدوري الدرجة الثانية، ثم وصافة دوري الثانية والصعود إلى دوري الأولى في موسم 2022-2023، قبل أن يخوض أول مواسمه في دوري الأولى ويحتل المركز السادس، ثم يحل وصيفاً في الموسم الماضي برصيد 58 نقطة، ليحجز بطاقة الصعود التاريخية إلى دوري المحترفين.