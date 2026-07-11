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الرياضة

أتليتيكو مدريد يتعاقد مع الدنماركي يولمان

أتليتيكو مدريد يتعاقد مع الدنماركي يولمان
11 يوليو 2026 15:18

مدريد (رويترز) 
 أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت التعاقد مع الدنماركي مورتن يولمان قادماً من ⁠سبورتنج لشبونة بموجب عقد مدته خمس سنوات.
ولم يكشف أي من ​الناديين ‌عن التفاصيل المالية للصفقة، ⁠لكن تقارير ​إعلامية ذكرت أن قيمتها تصل إلى 40 مليون يورو (46 مليون دولار) إلى جانب خمسة ملايين ‌يورو حوافز إضافية، وخاض لاعب ‌الوسط الدنماركي 141 مباراة وسجل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة ​حاسمة لصالح سبورتنج بعد انضمامه للفريق البرتغالي قادما من ليتشي الإيطالي في 2023.وقاد يولمان الفريق للتتويج بلقب الدوري ‌البرتغالي مرتين متتاليتين في موسمي ​2023-2024 و2024-2025 بالإضافة إلى كأس البرتغال، وشارك في 27 مباراة دولية مع الدنمارك منذ ظهوره ​الدولي ‌الأول مع ⁠منتخب ‌بلاده في 2023.

 

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