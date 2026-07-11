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الرياضة

«سجل مثل مبابي».. المونديال يقتحم «طواف فرنسا»

«سجل مثل مبابي».. المونديال يقتحم «طواف فرنسا»
11 يوليو 2026 16:23

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تحولت عملية التخلص من زجاجات المياه الفارغة إلى مشهد تفاعلي لافت في النسخة الـ113 من «طواف فرنسا للدراجات»، بعدما ابتكر مشجعون على جانب الطريق مرمىً صغيراً لكرة القدم، شجعوا من خلاله الدراجين على تصويب القوارير داخله بدلاً من رميها عشوائياً، في مبادرة جمعت بين الترفيه والتوعية البيئية، وحظيت بتفاعل واسع من الجماهير.
وحمل المرمى عبارة «سجّل مثل مبابي»، في إشارة إلى نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، ليضفي لمسة كروية على المبادرة التي ظهرت خلال المرحلة السابعة من السباق، الممتدة لمسافة 175.1 كيلومتراً بين هاغيتماو وبوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث اصطف آلاف المشجعين على جانبي الطريق.
وفي الوقت الذي لفتت فيه المبادرة الأنظار، واصل فريق الإمارات-إكس آر جي حضوره القوي في السباق بقيادة السلوفيني تادي بوجاتشار، حامل اللقب، الذي عزز موقعه في صدارة الترتيب العام بعدما فرض هيمنته على المرحلة الجبلية السادسة.
وجاء فوز بعد أداء قوي فرض خلاله سيطرته على مجريات السباق، مستفيداً من العمل الجماعي المميز لزملائه الذين مهدوا له الطريق قبل أن ينطلق منفرداً في الأمتار الحاسمة نحو خط النهاية، محققاً انتصاره الثالث والعشرين في مراحل طواف فرنسا خلال مشاركاته السبع، والثاني له في النسخة الحالية.
وشهدت المرحلة تألق زميله المكسيكي إيزاك ديل تورو، الذي أنهى السباق ضمن المراكز الأولى، ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام، مؤكداً قوة فريق الإمارات-إكس آر جي في المنافسة على لقب الطواف.
وتتجه الأنظار إلى المرحلة الثامنة، التي تقام بين بيريجو وبيرجيراك، حيث ينتظر أن تكون مناسبة لعودة متسابقي السرعة إلى الواجهة، في مسار أقل صعوبة من المراحل الجبلية، فيما يترقب عشاق السباق ما إذا كان بوجاتشار سيواصل فرض إيقاعه، أو يمنح الفرصة للمتخصصين في السرعات لخطف الأضواء.
وبين المنافسة المحتدمة على القميص الأصفر، والابتكارات الجماهيرية التي تضفي طابعاً احتفالياً على الحدث، يواصل «طواف فرنسا» تأكيد مكانته كأحد أكثر الأحداث الرياضية قدرة على الجمع بين المنافسة ومتعة المشاهدة، حتى خارج حدود السباق نفسه.

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