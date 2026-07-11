مأساة إسكوبار تتجدد.. تهديدات بالقتل للكولومبي كامباز!

معتز الشامي (أبوظبي)

طالب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم السُّلطات القضائية في البلاد بفتح تحقيق عاجل بعد تلقِّي مهاجم المنتخب جامينتون كامباز وعائلته تهديدات بالقتل، عقب خروج كولومبيا من دور الـ16 في كأس العالم 2026 أمام سويسرا بركلات الترجيح.

وجاءت التهديدات بعد أن أهدر كامباز فرصة محقَّقة في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، عندما انفرد بالمرمى والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، لكنه سدّد الكرة فوق العارضة، ورغم نجاحه لاحقاً في تسجيل ركلة الترجيح الخاصة به، خسرت كولومبيا بنتيجة (4-3) لتودع البطولة.

وفي بيان رسمي، أدان الاتحاد الكولومبي «بأشد العبارات» التهديدات التي استهدفت اللاعب وأسرته، مؤكداً رفضه الكامل لأي أعمال ترهيب أو عنف ضد الرياضيين بسبب نتائج المباريات.

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد مكتب النائب العام في كولومبيا إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي، وتحديد هوية المسؤولين عن تلك التهديدات، تمهيداً لملاحقتهم قضائياً وإنزال العقوبات بحقهم.

وأكد البيان أن جميع لاعبي المنتخب الوطني يمثّلون بلادهم بـ«الالتزام والانضباط والاحترافية، وبحب عميق للوطن»، مشدداً على أن كل لاعب يدخل أرض الملعب بهدف تقديم أفضل ما لديه والدفاع عن ألوان كولومبيا بكل شرف.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان واحدة من أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ كرة القدم، عندما قُتل مدافع المنتخب الكولومبي الراحل أندريس إسكوبار عام 1994 بعد عودته من كأس العالم في الولايات المتحدة، إثر تسجيله هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال مواجهة أميركا، وهي الحادثة التي سبقتها أيضاً تهديدات طالت عدداً من لاعبي المنتخب.

وأشار الاتحاد الكولومبي إلى أن كرة القدم يجب أن تبقى مساحة للوحدة والاحترام والأمل، لا منصة للكراهية أو الترهيب أو العنف، داعياً الجماهير إلى عدم تحويل الخلافات الرياضية إلى اعتداءات أو تهديدات تستهدف من يكرّسون حياتهم لتمثيل الوطن.