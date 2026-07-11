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الرياضة

«ريد بول» يعطل الاتفاق النهائي بين كلوب وألمانيا

«ريد بول» يعطل الاتفاق النهائي بين كلوب وألمانيا
11 يوليو 2026 18:12

باريس (أ ف ب) 
توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ويورجن كلوب إلى اتفاق مشترك السبت لتولي الاخير منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إلّا أن هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة جهة عمل كلوب الحالية، مجموعة ريد بول، وفق ما أعلن السبت الاتحاد المحلي للعبة.وذكر الاتحاد في بيان "عقد رئيس الاتحاد، بيرند نويندورف، ونائبه، هانز يواكيم فاتسكه، اجتماعا تمهيديا معمقا مع يورجن كلوب في نيويورك الجمعة لبحث إمكانية تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني".
وأضاف "خلال هذا الحوار البنّاء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسة لعقد محتمل. وستُستأنف المناقشات الأسبوع المقبل. ويُبدي الطرفان ثقة في إمكانية إتمام المفاوضات بنجاح، شريطة الحصول على موافقة جهة عمل كلوب الحالية، ريد بول".

 

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