انطلاقة قوية في افتتاح «الإمارات الوطنية للفنون القتالية»

دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم منافسات النسخة التاسعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة ممارسي اللعبة والنجاح المتواصل لبرامج الاتحاد في نشرها بمختلف ربوع الوطن، وتعزيز مسارات اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات وفق أعلى المعايير الاحترافية.وشهد اليوم الأول إقامة نزالات فئات الأشبال (D) من 10 إلى 11 عاماً، والناشئين (C) من 12 إلى 13 عاماً، والناشئين (B) من 14 إلى 15 عاماً، وسط مستويات فنية مميزة وحماس كبير من اللاعبين واللاعبات، الذين حرصوا على تقديم أفضل ما لديهم، والاستفادة من كل نزال لتعزيز خبراتهم وصقل قدراتهم.

وأكدت المنافسات أهمية البطولة في إعداد اللاعبين منذ المراحل السنية المبكرة، من خلال إتاحة الفرصة لخوض منافسات منظمة واكتساب الخبرات الميدانية، وتطبيق المهارات المكتسبة في التدريبات، مع الالتزام بقواعد السلامة واحترام المنافسين والامتثال لتوجيهات المدربين والحكام، بما يسهم في ترسيخ قيم الانضباط والروح الرياضية.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة نزالات فئة الشباب (A) من 16 إلى 17 عاماً، وفئة الكبار من 18 عاماً فما فوق، وسط توقعات بمواجهات قوية تعكس التطور المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة واتساع قاعدة ممارستها على مستوى الأندية والأكاديميات في الدولة.

وكرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على هامش البطولة مجموعة من الحكام الجدد بعد اجتيازهم دورة تدريبية متخصصة واستكمالهم متطلبات الحصول على شهادة حكم محلي، حيث شكّل حضورهم منافسات البطولة ومتابعتهم عمل الحكام عن قرب المرحلة النهائية من عملية التأهيل. وضمت الدفعة ثلاث حكمات إماراتيات، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، وتعكس جهود الاتحاد في تأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع قاعدة التحكيم في اللعبة.وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن المشاركة الواسعة في فئات الأشبال والناشئين تعكس النمو المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة بين الأجيال الناشئة، وتبرز الدور المحوري للبطولات المحلية في تعريف اللاعبين بقيم المنافسة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تدعم تطورهم الرياضي.

وأضاف: إن الحماس الذي أظهره اللاعبون واللاعبات في اليوم الأول يجسد رغبتهم في التعلم وتطوير مستوياتهم، مؤكداً أن أهداف البطولة في هذه المراحل العمرية تتجاوز تحقيق النتائج، لتشمل بناء الثقة بالنفس، وتعزيز الانضباط، وترسيخ احترام القواعد والمنافسين، وهي قيم يحرص الاتحاد على غرسها في اللاعبين منذ بداية مسيرتهم الرياضية.

وأشار إلى أن البطولة ركيزة مهمة لدعم جهود الأندية والأكاديميات في اكتشاف المواهب ومتابعة تطورها وفق مسار تدريجي يراعي الفئات العمرية والقدرات الفنية، ويوفر تجربة تنافسية إيجابية تشجع اللاعبين على مواصلة ممارسة الرياضة والتطور مستقبلاً.