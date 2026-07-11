«نور» تضيء أول أشواط الثنايا و«المتحد» على عرش «الثاني»

العين (الاتحاد)

تواصلت، صباح أليوم، منافسات النُّسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، حيث احتضن ميدان الروضة بمدينة العين منافسات سن الثنايا للفترة الصباحية ضمن السباق التمهيدي الأول، لمسافة 4 كيلومترات، وسط مشاركة قوية من هجن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت منافسة مثيرة على المراكز الأولى في مختلف الأشواط.وافتتحت «نور» المنافسات بفوزها بناموس الشوط الأول، وأخذت الناموس لمالكها محمد عبد الغبشي العامري، وأنهت المسافة بتوقيت 6:20:09 دقيقة، فيما انتزع «المتحد» الشوط الثاني لمصلحة أحمد سعيد بن أحمد بالحوتة العامري، بزمن قدره 6:24:71 دقيقة. وفي الشوط الثالث، تألقت «سكون» المملوكة لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي، محققة الفوز بتوقيت 6:20:43 دقيقة، وفي الشوط الرابع انتزعت «اقتراح» لمحمد عتيق الفلاسي المركز الأول في الشوط الرابع وبزمن بلغ 6:32:91 دقيقة. وفاز «مقفون» لعبيد سالم بن سعيد الكعبي بالشوط الخامس، مسجلاً زمناً قدره 6:21:30 دقيقة، وفي الشوط السادس انتصرت «اليازي» لأحمد عيسى بن مسلم المنصوري على منافسيها، محققةً المركز الأول بتوقيت 6:34:84 دقيقة. وحلّقت «سيده» بناموس الشوط السابع، وأهدت الناموس لمحمد شمس بن عتيق العامري بزمن 6:35:01 دقيقة، فيما تُوِّجت «سكر» لخليفة سليمان بن محمد الدرعي بالشوط الثامن بعد أن قطعت مسافة السباق في 6:39:67 دقيقة. وفي الشوط التاسع، انتصرت «الشامخة» لسيف سهيل سيف بن كلتّم الخييلي بعد أن أنهت مراحل الشوط بتوقيت 6:30:64، قبل أن يحسم «وسام» الشوط العاشر لمصلحة سالم أحمد بالحوتة العامري بزمن 6:33:41 دقيقة. وواصلت المنافسات إثارتها، حيث فاز «الفايز» لمحمد بخيت بن محمد المنصوري بالشوط الحادي عشر بتوقيت 6:34:27 دقيقة، بينما أهدت «مضيحة» الشوط الثاني عشر إلى سالم أحمد بالحوتة العامري بزمن 6:37:11 دقيقة. وفي الشوط الثالث عشر، جاءت الصدارة من نصيب «ربشه» لسالم أحمد بالحوتة العامري بتوقيت 6:31:50، فيما تمكّن «غازي» لمحمد خاتم بن محمد الشامسي من الفوز بالشوط الرابع عشر بزمن 6:27:86 دقيقة. وحسمت «كارثة» الشوط الخامس عشر لصالح ذياب ناصر البخيت علي العامري، مسجلة 6:46:08، قبل أن تُتوج «المسعودي» لناصر محفوظ بن خميس الجنبي بالشوط السادس عشر بتوقيت 6:38:17. وأضافت «غازية» الشوط السابع عشر إلى رصيد محفوظ خميس بن علي الجنبي بزمن 6:35:64 دقيقة، فيما انتصر «معترض» بالشوط الثامن عشر للمالك نفسه بتوقيت 6:34:30 دقيقة. وفي الشوط التاسع عشر، خطفت «لميا» المركز الأول لسالم الدهيمي حمد العامري بزمن 6:39:24، قبل أن يُسدل الستار على منافسات الفترة الصباحية بفوز «شاهين» لبخيت حمد بالعود العامري بالشوط العشرين، مسجلاً رمناً قدره 6:32:78 دقيقة.

