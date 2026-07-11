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الرياضة

«عقدة» يامال تطارد مبابي في نصف نهائي المونديال

«عقدة» يامال تطارد مبابي في نصف نهائي المونديال
11 يوليو 2026 20:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يدخل كيليان مبابي مواجهة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، الثلاثاء في دالاس، وهو يحمل عبئاً شخصياً لا يقل أهمية عن صراع بطاقة التأهل إلى النهائي، بعدما تحوّل لامين يامال إلى ما يشبه «العقدة» بالنسبة لقائد المنتخب الفرنسي في المباريات الإقصائية.
وكشفت إحصائية رقمية أن مبابي خسر جميع مواجهاته الإقصائية الخمس أمام الموهبة الإسبانية، سواء بقميص المنتخب الفرنسي أو ريال مدريد، ليبحث في المونديال عن أول انتصار له على يامال في مباراة خروج المغلوب.
وعلى مستوى المنتخبات، قاد يامال إسبانيا للفوز على فرنسا في نصف نهائي كأس أوروبا 2024 بنتيجة 2-1، قبل أن يتكرر السيناريو في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي بنتيجة 5-4.
أما على مستوى الأندية، فواصل برشلونة بقيادة يامال تفوقه على ريال مدريد ومبابي، بالفوز في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 بنتيجة 3-2 بعد التمديد، ثم في نهائي كأس السوبر الإسباني عامي 2025 و2026 بنتيجتي 5-2 و3-2.
وحسب الإحصائية يعد الفوز الوحيد الذي حققه مبابي على يامال في مواجهة إقصائية جاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، عندما قلب باريس سان جيرمان خسارته ذهاباً 2-3 إلى فوز إياباً 4-1 على برشلونة، في مواجهة أقيمت بنظام الذهاب والإياب.
وزاد يامال من سخونة المواجهة بتصريحات أطلقها عقب تأهل إسبانيا على حساب بلجيكا، قائلاً: «لقد هزمنا فرنسا في آخر مباراتين، وإذا كان على فرنسا أن تخشى شيئاً، فهو نحن نحن من أقصيناهم في المرة الماضية، ولا نخشى أحداً».
وأضاف: «هناك احتمالان فقط: إما أن تبلغ فرنسا النهائي للمرة الثالثة توالياً، أو نهزمها للمرة الثالثة، لهذا وصلنا إلى نصف النهائي».
ورغم الأضواء المسلطة على الصراع الفردي، أكد النجم الإسباني أن هدفه الأول يبقى نجاح المنتخب، وقال: «إذا فزنا بكأس العالم، فلن يتذكر أحد عدد الأهداف التي سجلتها، المهم أن نحقق اللقب».

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