هل مبابي أعظم لاعب في تاريخ كأس العالم؟

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل كيليان مبابي كتابة التاريخ في كأس العالم 2026 بعدما سجّل هدفاً في فوز فرنسا 2-0 على المغرب ليقود منتخب بلاده إلى نصف النهائي، ويعزّز مطاردته للرقم القياسي المسجّل باسم ليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة، ويقترب من إنجازات تاريخية قد تضعه مستقبلاً إلى جانب الأسطورة البرازيلية بيليه.

ورفع مبابي رصيده إلى 20 هدفاً في 20 مباراة بكأس العالم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا المعدل التهديفي المثالي، بينما يملك ميسي الرقم القياسي الحالي بتسجيل 21 هدفاً في 31 مباراة.

ورغم إمكانية احتفاظ قائد الأرجنتين بالرقم القياسي مع نهاية النسخة الحالية، فإن المؤشرات تؤكد أن مبابي يمتلك فرصة كبيرة لتجاوزه في المستقبل، في ظل استمراره في تقديم معدلات تهديفية استثنائية.

وبدأ مبابي رحلته التهديفية في مونديال روسيا 2018، عندما سجّل أربعة أهداف وساهم في تتويج فرنسا باللقب بعد الفوز على كرواتيا 4-2 في النهائي، وفي مونديال قطر 2022، واصل تألقه بإحراز ثمانية أهداف، بينها ثلاثية «هاتريك» في النهائي أمام الأرجنتين، قبل خسارة فرنسا بركلات الترجيح 7-5، وخلال هذه النسخة، وصل مبابي بالفعل إلى ثمانية أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع ليونيل ميسي.

ويُعد الفرنسي اللاعب الوحيد، منذ بدء تسجيل الإحصائيات التفصيلية عام1966، الذي ساهم في 10 أهداف أو أكثر في نسختين مختلفتين من كأس العالم.

ورغم تساوي مبابي وميسي في عدد الأهداف، فإن المهاجم الفرنسي يتصدر سباق الحذاء الذهبي بفضل تفوقه في عدد التمريرات الحاسمة.

ولم يسجّل مبابي في جميع مباريات البطولة، حيث غاب عن هز الشباك خلال الفوز 4-1 على النرويج، لكنه عوّض ذلك بصناعة هدفين، ليرفع رصيده إلى ثلاث تمريرات حاسمة، مقابل تمريرة واحدة فقط لميسي. وكان بإمكان مبابي تعزيز أرقامه أكثر، إلا أنه أهدر ركلة جزاء أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

ولا يقتصر طموح مبابي على تحطيم رقم ميسي، بل يمتد إلى معادلة إنجاز بيليه، اللاعب الوحيد الذي تُوِّج بكأس العالم ثلاث مرات.

وفي حال بلوغ فرنسا النهائي، ستكون المرة الثالثة توالياً التي تصل فيها إلى المباراة النهائية، وهو إنجاز لم يحققه خلال العقود الأخيرة سوى ألمانيا بين 1982 و1990، والبرازيل بين 1994 و2002. وفازت ألمانيا بلقب واحد خلال تلك الفترة، بينما حصدت البرازيل لقبين.

وسيمنح تتويج فرنسا باللقب الحالي مبابي كأس العالم الثانية في مسيرته، وهو لا يزال يبلغ 27 عاماً، ما يعني أنه يملك، نظرياً، فرصة للمشاركة في بطولة أو بطولتين إضافيتين.

ومع امتلاك فرنسا جيلاً قوياً قادراً على المنافسة، تبدو فرص مبابي كبيرة في معادلة رقم بيليه، إلى جانب إمكانية اعتلاء صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، وهو إنجاز قد يجعله، بحسب الطرح الوارد في النص، أعظم لاعب في تاريخ البطولة.