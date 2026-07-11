وفاة جايدن آدمز لاعب منتخب جنوب أفريقيا والسبب مجهول!

جوهانسبيرج (رويترز)

أعلنت وزارة الرياضة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، وفاة لاعب خط وسط المنتخب الوطني جايدن ​آدامز، الذي شارك في جميع مباريات فريقه الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026، ولم يتم الكشف عن ⁠سبب الوفاة.وشارك آدامز «25 عاماً» في التشكيلة الأساسية ​للفريق في مباراتي المجموعة الأولى أمام المكسيك والتشيك، ​ودخل ‌بديلاً في المباراة التي فاز فيها ⁠منتخب ​بلاده 1-صفر على كوريا الجنوبية، والتي ضمنت للفريق تأهله لأول مرة إلى أدوار خروج المغلوب، قبل أن البطولة بالخسارة من كندا.

وكان آدمز يلعب ‌في صفوف نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وساعد ‌الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2025 - 2026.

وقال اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا، ​وهو الهيئة الرسمية التي تمثل اللاعبين في البلاد، في بيان «فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا لاعباً موهوباً، وأحد المخلصين لهذه الرياضة، وشاب في مقبل العمر كانت مسيرته لا تزال واعدة ‌بالكثير».

كما عبر وزير الرياضة في ​جنوب أفريقيا، جايدن ماكنزي، عن تعازيه، وقال في بيان: «تشاطر البلاد عائلة اللاعب وزملائه في الفريق وملايين المشجعين أحزانهم، بعد أن واكبوا رحلة ​صعوده من لاعب واعد ‌في ⁠أكاديمية ‌ناديه إلى لاعب دولي ‌في المنتخب الوطني».