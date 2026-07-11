حتا يبدأ رحلة المحترفين من معسكر صربيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا إلى صربيا، لإقامة معسكرها الخارجي الذي يمتد نحو 20 يوماً، ضمن تحضيرات «الإعصار» للموسم الجديد 2026-2027، والذي يشهد عودة الفريق إلى منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويتضمن برنامج المعسكر خوض أربع مباريات ودية، قبل عودة البعثة إلى دبي في 31 يوليو الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد في أغسطس المقبل.

ويخوض حتا موسمه الجديد بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد إلى دوري المحترفين متوجاً بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بقيادة مدربه الوطني وليد عبيد، وكان «الإعصار» قد حسم درع دوري الأولى وبطاقة الصعود الأولى إلى دوري المحترفين بعد تصدره الترتيب برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام يونايتد الوصيف.

ويستعد حتا لتسجيل ظهوره السابع في دوري المحترفين، بعدما سبق له الوجود بين الكبار في مواسم 2007-2008 و2016-2017 و2017-2018 و2019-2020 و2020-2021 و2023-2024، قبل أن يعود مجدداً عبر بوابة التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى.

وحافظ النادي على استقراره الفني والإداري، إلى جانب استمراره في تدعيم صفوفه، حيث جدد عقود كلٍّ من المدافع جوسلين دومبيا لموسم إضافي، وأيمن رشوق وسيف سالم وعتيق وليد لمدة موسمين، وراشد سالم لموسم واحد، إضافة إلى الحارس مرزوق البدواوي لثلاثة مواسم.

وفي المقابل، أبرم «الإعصار» ثلاث صفقات جديدة، بالتعاقد مع الحارس إبراهيم عيسى، والمدافعين أدهم خالد وخالد عبدالله مبارك، ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.