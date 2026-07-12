الأحد 12 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سخرية من «الديوك» تمنع مسؤولة أرجنتينية من دخول سفارة فرنسا!

سخرية من «الديوك» تمنع مسؤولة أرجنتينية من دخول سفارة فرنسا!
12 يوليو 2026 12:36

بوينوس ايرس (أ ف ب) 
صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس نائبة حاكم إحدى المقاطعات الأرجنتينية «شخصا غير مرغوب فيه» داخل مقرها أو في إطار التعاون الثنائي، وذلك على خلفية منشور أشارت فيه إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم بوصفه «منتخبا أفريقيا بلا أدب»، بحسب ما عُلِم الأحد.ونشرت هيبي كاسادو، النائبة اليمينية لحاكم مقاطعة مندوسا الثرية (غرب البلاد)، على منصة أكس عقب مباراة فرنسا والباراجواي في مونديال 2026 رسالة قالت فيها «أحسنت يا باراجواي. المنتخب الإفريقي بلا أي أدب، لا يمكنني أن أتحمل مبابي».
وندد السفير الفرنسي في الأرجنتين رومان نادال بهذه التصريحات، وبناء على ذلك، أبلغ السفير هذا الأسبوع هيبي كاسادو بأنها شخص غير مرغوب فيه في السفارة، وأصدر تعليمات لفرق عمله بعدم المشاركة في أي اجتماع تعاون مع مقاطعة مندوسا إذا كانت حاضرة فيه، ما لم تتراجع عن تصريحاتها.

أخبار ذات صلة
«مربع ذهب المونديال».. 7 كؤوس في الميدان!
«اجتماع الأبطال» ثالث مرة على طاولة نصف نهائي المونديال!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
منتخب فرنسا
كأس العالم
آخر الأخبار
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في هرمز
الأخبار العالمية
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في هرمز
اليوم 14:06
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية النبطية الفوقا الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفد أميركي في لبنان لبحث انسحاب إسرائيل من منطقة «تجريبية»
اليوم 14:02
«مربع ذهب المونديال».. 7 كؤوس في الميدان!
الرياضة
«مربع ذهب المونديال».. 7 كؤوس في الميدان!
اليوم 13:56
ورشة «الاستديو الإبداعي» تنمِّي مهارات الطلبة بدبا الفجيرة
الترفيه
ورشة «الاستديو الإبداعي» تنمِّي مهارات الطلبة بدبا الفجيرة
اليوم 13:35
«اجتماع الأبطال» ثالث مرة على طاولة نصف نهائي المونديال!
الرياضة
«اجتماع الأبطال» ثالث مرة على طاولة نصف نهائي المونديال!
اليوم 13:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©