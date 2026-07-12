سخرية من «الديوك» تمنع مسؤولة أرجنتينية من دخول سفارة فرنسا!

بوينوس ايرس (أ ف ب)

صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس نائبة حاكم إحدى المقاطعات الأرجنتينية «شخصا غير مرغوب فيه» داخل مقرها أو في إطار التعاون الثنائي، وذلك على خلفية منشور أشارت فيه إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم بوصفه «منتخبا أفريقيا بلا أدب»، بحسب ما عُلِم الأحد.ونشرت هيبي كاسادو، النائبة اليمينية لحاكم مقاطعة مندوسا الثرية (غرب البلاد)، على منصة أكس عقب مباراة فرنسا والباراجواي في مونديال 2026 رسالة قالت فيها «أحسنت يا باراجواي. المنتخب الإفريقي بلا أي أدب، لا يمكنني أن أتحمل مبابي».

وندد السفير الفرنسي في الأرجنتين رومان نادال بهذه التصريحات، وبناء على ذلك، أبلغ السفير هذا الأسبوع هيبي كاسادو بأنها شخص غير مرغوب فيه في السفارة، وأصدر تعليمات لفرق عمله بعدم المشاركة في أي اجتماع تعاون مع مقاطعة مندوسا إذا كانت حاضرة فيه، ما لم تتراجع عن تصريحاتها.