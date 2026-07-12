«اجتماع الأبطال» ثالث مرة على طاولة نصف نهائي المونديال!

عمرو عبيد (القاهرة)

اكتمل عقد نصف نهائي كأس العالم 2026، بعد تأهل منتخب الأرجنتين على حساب سويسرا، ليلحق بكلٍ من إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، وهو ما يعني أن 4 أبطال سابقين يجتمعون معاً في «مُربع الذهب المونديالي»، في مشهد مُثير ونادر في تاريخ البطولة العالمية، إذ تُعد تلك المرة الثالثة التي يتحقق فيها هذا الحدث.

وكان مونديال 1970، شاهداً على أول اجتماع للأبطال، ليشغلوا جميع مقاعد الدور قبل النهائي، إذ تكوّن آنذاك من البرازيل التي لعبت مع أوروجواي، وعلى الجانب الآخر خاضت إيطاليا مواجهة كُبرى أمام ألمانيا، عُرفت وقتها باسم «مباراة القرن»، قبل تأهل البرازيل وإيطاليا إلى المباراة النهائية.

ثم تحقّق الأمر مرة ثانية بعد 20 عاماً، في كأس العالم 1990، حيث سيطر 4 أبطال سابقين أيضاً على «مُربع الذهب»، بوجود الأرجنتين وإيطاليا، في المواجهة الأولى، مقابل ألمانيا وإنجلترا في الطرف الثاني، والغريب أن المباراتين حُسمتا لمصلحة الأرجنتين وألمانيا، عبر كلات الترجيح بنفس النتيجة، 4-3، بعد انتهاء كل منهما بالتعادُل 1-1.

ويُشير التاريخ إلى أن اقتصار الدور نصف النهائي المونديالي على الأبطال فقط، كاد يتحقق مرتين أُخريين، ففي نُسخة 2006، لعب «الثُلاثي»، إيطاليا وفرنسا وألمانيا، في تلك المرحلة المتقدمة جداً من البطولة، لكن أُضيف إليهم وقتها البرتغال، الذي أطاح إنجلترا من رُبع النهائي، ومنع «الأسود الثلاثة» من اللحاق بـ«رفاقه»، أصحاب الألقاب السابقة.

وكذلك اقترب نصف نهائي 2014 من هذا المشهد، بتأهل ألمانيا والأرجنتين والبرازيل إليه، وزاحمهم المنتخب الهولندي، إلا أن الأمر لم يكن ليحدث هذه المرة حتى لو لم يتأهل «البُرتقالي»، لأن الطرف الآخر الذي أبعده في رُبع النهائي، كان كوستاريكا، الذي وقّع على أفضل إنجازاته التاريخية بكأس العالم في تلك البطولة، باحتلاله المركز الثامن في جدول الترتيب النهائي لها.