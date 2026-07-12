«مربع ذهب المونديال».. 7 كؤوس في الميدان!

عمرو عبيد (القاهرة)

على خلفية «الصراع» في نصف نهائي كأس العالم 2026، تظهر صور 7 كؤوس «مونديالية» سابقة داخل الميدان، يتصدّرها الأرجنتين صاحب الـ3 ألقاب، يليه المنتخب الفرنسي بتتويجين، مقابل الفوز بكأس وحيدة لكلٍ من إسبانيا وإنجلترا، وبينما يُقاتل الجميع لإضافة نجمة عالمية جديدة، يظهر سؤال في سياق مُختلف، على هامش «الصراع الرُباعي»، حول ما إذا كان «مُربّع الذهب» الحالي، هو «الأثقل وزناً» بسبب تلك الكؤوس السابقة. ولم يقتصر استدعاء تاريخ أصحاب تلك الكؤوس القديمة، على النُّسخ التي شهد فيها «مُربّع الذهب» وجود عدد كبير من الأبطال السابقين، بل إن «الرقم 7» يُعد الأكثر ظهوراً في تلك القائمة، خلال 4 نُسخ مونديالية، بما فيها الحالية، حيث لعبت ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2002، محملّتين بـ7 ألقاب، إذ امتلك «السليساو» 4 كؤوس وقتها مقابل 3 لـ«الماكينات»، قبل أن يُضيف «راقصو السامبا» اللقب الخامس على حساب «الألمان» مُباشرة. وتكرر الرقم في الدور قبل النهائي من مونديال 2006 أيضاً، إذ كان لدى إيطاليا 3 كؤوس سابقة، بالتساوي مع ألمانيا، مقابل كأس وحيدة لفرنسا، وبالطبع زاد «الآزوري» حصيلته إلى 4 ألقاب في النهاية، وفي العصر القديم، شهد «مُربّع الذهب» عام 1970، معركة بين أبطال سبق لهم التتويج 7 مرات آنذاك، بواقع 2 للبرازيل ومثلها لكلٍّ من إيطاليا وأوروجواي، بينما فازت ألمانيا قبلها بلقب وحيد. ورغم تكرار تلك الحصيلة بين أطراف نصف النهائي المونديالي، إلا أنها لا تُعد الأكبر في هذا الصدد، لأن تلك المرحلة في نُسخة 2014 كانت تحمل بين طيّاتها 10 كؤوس مونديالية، بواقع 5 للبرازيل و3 لألمانيا، مقابل 2 للأرجنتين، ونجح «الماكينات» في النهاية في الحصول على «النجمة الرابعة». المُثير أن ألمانيا أيضاً كانت حاضرة بمشهد مُتكّرر في مونديال 1990، الذي احتضن «مُربع الذهب» فيه 8 كؤوس، بينها 3 لإيطاليا و2 لكلٍّ من ألمانيا والأرجنتين، بجانب تتويج وحيد لإنجلترا، وتمكّن «الألمان» بعدها من مُعادلة رقم «الطليان» وفضِّ الشراكة مع «راقصي التانجو» في القائمة التاريخية، كما يُذكر أن نصف نهائي 1994 حمل 6 كؤوس في الخلفية، 3 منها للبرازيل ومثلها لإيطاليا، بوجود السويد وبلغاريا من دون ألقاب معهما، وظهرت تلك الكؤوس الستة أيضاً في النهائي، قبل حصول «السليساو» على اللقب الرابع، على حساب «الآزوري».

