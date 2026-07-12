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الرياضة

«أوجلو الجزيرة» يشعل سباق الحراس في «دوري أدنوك»

«أوجلو الجزيرة» يشعل سباق الحراس في «دوري أدنوك»
12 يوليو 2026 14:34

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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عزز الجزيرة صفوفه بصفقة نوعية، بالتعاقد مع حارس المرمى إرسين ديستان أوجلو، قادماً من بشكتاش في صفقة انتقال حر بعقد يمتد ثلاثة مواسم، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027. وينضم أوجلو إلى رافيل تاجير، لاعب الجزيرة منذ ديسمبر 2024، وإلى المهاجم الكونجولي سيمون بانزا، الذي سبق له خوض تجربة ناجحة في الدوري التركي مع طرابزون سبور. ويعد الحارس البالغ من العمر 25 عاماً أحد خريجي أكاديمية بشكتاش، حيث تدرج في مختلف المراحل السنية قبل أن يصل إلى الفريق الأول، وحقق معه لقب الدوري التركي، وكأس تركيا مرتين، وكأس السوبر التركي مرتين. وتبلغ القيمة السوقية لأوجلو نحو أربعة ملايين يورو، بعدما وصلت إلى عشرة ملايين يورو في عام 2022، وكان الحارس الأساسي لبشكتاش قبل أن يرفض تجديد عقده، مفضلاً خوض تجربة جديدة مع «فخر أبوظبي». ويبدو الحارس التركي مرشحاً بقوة للمنافسة على مركز الحارس الأساسي في الجزيرة خلال الموسم المقبل، إلى جانب القائد علي خصيف، الذي جدد النادي عقده حتى نهاية موسم 2026-2027، إضافة إلى ستويان ليكوفيتش وعبدالله الحمادي. وتعد صفقة أوجلو الثالثة للجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع الظهير الدولي روبين كانيدو قادماً من الوحدة بعقد يمتد ثلاثة مواسم، والجناح الأنجولي فيليسيو ميلسون، الذي انضم بعقد لمدة ثلاثة مواسم. وبات مركز حراسة المرمى الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما شهد سلسلة من التعاقدات والتحركات، وتعاقد الوحدة مع الحارس الباراجوياني فاكوندو إنسفران، بينما ضم شباب الأهلي خالد السناني قادماً من الوصل على سبيل الإعارة، في واحدة من أبرز الصفقات المحلية، كما تعاقد الوصل مع عبدالرحمن العامري قادماً من الجزيرة، فيما ضم الظفرة عيسى أحمد الهوتي من كلباء على سبيل الإعارة، وتعاقد حتا مع إبراهيم عيسى في صفقة انتقال حر قادماً من البطائح، وعزز يونايتد صفوفه بالحارس راشد سالم قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة، بينما تعاقد عجمان مع عبدالله التميمي قادماً من النصر في صفقة انتقال حر. وفي المقابل، فضلت عدة أندية الحفاظ على استقرار مركز حراسة المرمى، حيث جدد الشارقة عقد عادل الحوسني حتى عام 2028، ومدد بني ياس عقد محمد خلف لموسم إضافي، وجدد النصر عقد أحمد شامبيه حتى عام 2028، كما مدد الوصل عقد سهيل المطوع حتى عام 2028، وجدد حتا عقد مرزوق البدواوي لثلاثة مواسم، فيما احتفظ خورفكان بثنائي الحراسة راشد علي السويدي وراشد عبدالله سهيل.
 

دوري أدنوك للمحترفين
الدوري التركي
الجزيرة
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