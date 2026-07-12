أغرب قصة في المونديال.. لاعب بـ «أربع تواريخ ميلاد»!

معتز الشامي (أبوظبي)

تحولت قضية قائد منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية، شانسيل مبيمبا، إلى واحدة من أغرب القصص المتداولة في كأس العالم 2026، بعدما أعادت إلى الواجهة الجدل المستمر بشأن تاريخ ميلاده الحقيقي، في ملف شهد تسجيل اللاعب بأربعة تواريخ ميلاد مختلفة قبل أن يحسمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا.

ولفت مبيمبا، مدافع ليل الفرنسي وقائد منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية، الأنظار بسبب قضية استثنائية تتعلق ببياناته الشخصية أكثر من مستواه داخل الملعب، بعدما ارتبط اسمه بأربعة تواريخ ميلاد مختلفة طوال مسيرته، ووُلد اللاعب في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية التي يزيد عدد سكانها على 17 مليون نسمة، إلا أن تاريخ ميلاده ظل محل جدل منذ انطلاق مشواره الكروي.

في بداية مسيرته مع أندية كونجولية، جرى تسجيل مبيمبا باعتباره من مواليد عام 1988. لكن في عام 2011، وخلال التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2012، قيده الاتحاد الكونجولي كلاعب من مواليد 1991، حتى يصبح مؤهلا للمشاركة في بطولة تحت 23 عاما، وفي عام 2012، انتقل المدافع إلى أندرلخت البلجيكي، حيث كان من المقرر قيده مع فريق تحت 19 عاما. غير أن اعتماده كمواليد 1988 كان سيمنع تسجيله، كما أن تاريخ 1991 لم يكن قانونيا أيضا لأنه كان سيبلغ 21 عاما، لذلك اعتمد النادي تاريخ ميلاد جديدا هو 1994 لإتمام عملية القيد.

وزادت القضية تعقيدا عندما صرح مبيمبا بنفسه بأنه وُلد "نحو عام 1990"، ليصبح مرتبطا بأربعة تواريخ مختلفة هي 1988 و1990 و1991 و1994.

وتدخل الاتحاد الدولي، الذي فتح تحقيقا في القضية، قبل أن يقرر اعتماد 8 أغسطس 1994 تاريخا رسميا لميلاد شانسيل مبيمبا، ورغم قرار فيفا، لم تغلق القضية نهائيا، بعدما طالبت الأندية التي شاركت في تكوين اللاعب بالحصول على حقوق التدريب، وهو ما دفع محاميا برتغاليا إلى طلب جميع الوثائق المتعلقة بالمدافع الكونجولي، للحصول على تفاصيل جديدة داخل الملف، لكن كونستانت أوماري، الرئيس السابق للاتحاد الكونجولي لكرة القدم، تدخل لإدارة القضية ومنع تقدم الطعن، لتظل قصة مبيمبا واحدة من أكثر الملفات غرابة وإثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.