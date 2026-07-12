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الرياضة

مونديال ومانشيت: يوليو 2014.. «سوبر ماريو» يكتب التاريخ

مونديال ومانشيت: يوليو 2014.. «سوبر ماريو» يكتب التاريخ
12 يوليو 2026 15:46

عمرو عبيد (القاهرة)
طُبِعَت مئات الكتب، لتوثيق نتائج وحكايات كأس العالم، عبر العصور، وكُتِبَت آلاف الكلمات للاحتفاء بالأبطال في كل دولة، واحتفظ ملايين البشر بألبومات الصور «المونديالية»، لكن بقيت الصحف الورقية والمجلات القديمة، التي أُصدِرَت عقب نهاية كل بطولة، بألوانها وطبعاتها وعناوينها العريقة، تحمل إرثاً إنسانياً وعاطفياً، يربط عبر التاريخ، بين «مونديال» و«مانشيت».
وبعد انتهاء مونديال 2014، عنونت «ميرور» البريطانية العدد الخاص بالبطولة بـ«سوبر ماريو»، إشارة إلى ماريو جوتزه، الذي قالت إنه توّج ألمانيا بلقبها العالمي الرابع، واستعرضت أحداث المباراة النهائية، بين ألمانيا والأرجنتين، قائلة: سجّل البديل ماريو جوتزه هدفاً درامياً في الوقت الإضافي منح ألمانيا لقب كأس العالم للمرة الرابعة، وتألق لاعب خط الوسط الهجومي في الدقيقة 113 بتسديدة رائعة، ليكتب رجال المدرب يواخيم لوف أسماءهم في سجلِّ التاريخ.
وكانت «زودفست» الألمانية قد كتبت في اليوم التالي للتتويج أن الكأس الآن في يد الألمان، تحت عنوان «لقد فعلناها»، وتابعت: ألمانيا بطلة للعالم! جوتزه يُشعل فرحة بلد بأكمله، وتابع المباراة النهائية أكثر من 120 مليون شخص حول العالم، أما مواطنتها «أوجسبورج» فقد تحدّثت عن القائد فيليم لام الذي رفع الكأس، بعد غياب 24 عاماً من آخر انتصارات ألمانيا.
صحيفة «كلارين» الأرجنتينية رأت أن الأرجنتين قاتلت حتى النهاية، وأنها أضاعت 3 فرص مؤكدة بغرابة شديدة، كما تحدّثت بوضوح عن مُستوى ميسي في تلك البطولة، حيث قالت إن «الفيفا» اختاره أفضل لاعب في البطولة، سطع في مباريات الدور الأول، لكن تأثيره تراجع في المباريات الحاسمة، كما تناولت أحداث الشغب في بوينس آيرس التي صاحبت الهزيمة ووصفتها بـ«ليلة التخريب والنهب».

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