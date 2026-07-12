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الرياضة

بيلينجهام.. منقذ الإنجليز!

بيلينجهام.. منقذ الإنجليز!
12 يوليو 2026 16:30

معتز الشامي (أبوظبي)
واصل جود بيلينجهام تأكيد مكانته باعتباره اللاعب الأكثر تأثيراً في منتخب إنجلترا خلال كأس العالم 2026، بعدما قاد «الأسود الثلاثة» للفوز الصعب على النرويج (2-1) بعد التمديد، ليحجز منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.
وقبل المباراة، انصبّ اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام على الصراع المنتظر بين المهاجمين هاري كين وإيرلينج هالاند، باعتبارهما أبرز نجوم المنتخبين، إلا أن المواجهة انتهت بصورة مختلفة تماماً، بعدما غاب الثنائي عن التسجيل، بينما خطف بيلينجهام الأضواء مجدداً.
ورغم أن أداء إنجلترا لم يكن مقنعاً في معظم فترات اللقاء، فإن الفريق أثبت مرة أخرى أنه يمتلك لاعباً قادراً على صناعة الفارق في اللحظات الصعبة، فمع اقتراب نهاية الشوط الأول، انطلق بيلينجهام من العمق ليستقبل تمريرة متقنة من أنتوني جوردون، قبل أن يروّض الكرة بلمسة رائعة ويسدّد بقدمه اليسرى في الشباك، مانحاً منتخب بلاده هدف التعادل في توقيت مثالي.
وفي الوقت الإضافي، عاد لاعب ريال مدريد ليحسم المباراة بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس، إثر تسديدة قوية لمورجان روجرز، ليودعها المرمى ويقود إنجلترا إلى نصف النهائي، ورفع بيلينجهام رصيده إلى 6 أهداف في كأس العالم 2026، جميعها من اللعب المفتوح دون أي ركلة جزاء، ليعادل الرقم القياسي لأكثر لاعب إنجليزي يسجل أهدافاً غير جزائية في نسخة واحدة من كأس العالم، كما أصبح صاحب الـ23 عاماً ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم قبل بلوغ 24 عاماً برصيد 7 أهداف، خلف الفرنسي كيليان مبابي صاحب 12 هدفاً فقط.
ولم تتوقف إنجازاته عند هذا الحد، حيث أصبح أول لاعب يسجّل ثنائية في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية للمونديال منذ الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا عام 1986، وهي النُّسخة التي قاد خلالها منتخب بلاده إلى التتويج باللقب.

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