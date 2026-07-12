الكرة الإلكترونية تُنصف «الدون» وتظلم هالاند

معتصم عبدالله (أبوظبي)

قبل أكثر من 16 عاماً، تخيَّل فيلم «اللمبي 8 جيجا» أن شريحة إلكترونية مزروعة داخل عقل بطل العمل يمكن أن تغيّر حياته بالكامل، لتتحول إلى محور الأحداث في الفيلم الكوميدي الشهير، وفي كأس العالم 2026، خرجت الشريحة من شاشة السينما إلى أرض الملعب، لكن هذه المرة داخل الكرة الرسمية، لتصبح بطلاً جديداً في واحدة من أكثر نُسخ المونديال اعتماداً على التكنولوجيا، بعدما تحولت إلى طرف رئيسي في الجدل التحكيمي.

فالكرة الرسمية «تريوندا»، التي طوّرتها «أديداس»، لم تَعُد مجرد كرة للمباريات، بل تضم شريحة إلكترونية ومستشعرات فائقة الدقة ترسل بياناتها إلى غرفة حكم الفيديو المساعد بمعدّل يصل إلى 500 مرة في الثانية، لتساعد الحكام في رصد اللمسات الدقيقة وحالات التسلل واللقطات الجدلية.

وكانت هذه التقنية قد فرضت نفسها في وقت سابق من البطولة، عندما أسهمت في إلغاء هدف لكرواتيا أمام البرتغال، بعدما رصدت لمسة دقيقة للغاية خلال بناء الهجمة، في قرار قال «فيفا» إنه يؤكد قدرة التقنية على كشف ما تعجز عنه العين المجردة.

اختلف المشهد تماماً في ربع النهائي بين إنجلترا والنرويج، عندما تحولت التقنية نفسها إلى محور نقاش عالمي، ففي المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 2-1 بعد الوقت الإضافي، احتسب الحكم الفرنسي كليمان توربان هدف التعادل الذي سجّله جود بيلينجهام في نهاية الشوط الأول، رغم أن الإعادات التلفزيونية أظهرت اصطدام الكرة بكابل الكاميرا أثناء بداية الهجمة، قبل أن تهبط مباشرة أمام لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، الذي واصل اللعب حتى وصلت الكرة إلى بيلينجهام.

ووفقاً لقانون اللعبة، كان يفترض إيقاف اللعب بمجرد ملامسة الكرة جسماً خارجياً، إلا أن حكم الفيديو المساعد لم يتدخل، كما لم تُظهر بيانات الشريحة الإلكترونية أي تغيير في مسار الكرة، لتتحول التقنية التي نالت الإشادة قبل أيام إلى موضع تساؤل.

وأثارت الواقعة غضب النرويجيين، وفي مقدمتهم والد النجم إيرلينج هالاند، بينما أكد قائد المنتخب مارتن أوديجارد أنه أُبلغ بما حدث بعد المباراة، في حين قال المدرب ستاله سولباكن إن جميع من كانوا على مقاعد البدلاء شاهدوا الكرة ترتطم بالكابل وتسقط بشكل غير طبيعي.

وأضاف سولباكن: «لا أعتقد أننا سنعيد المباراة، لكن الجميع رأى الكرة تسقط من السماء بعد اصطدامها بشيء ما، من الغريب أن الشريحة لم ترصد ذلك، إلا أننا لن نختبئ وراء هذه اللقطة لتبرير الهزيمة».

من جانبه، أبدى مدرب إنجلترا توماس توخيل دهشته من الواقعة، قائلاً: «هناك شريحة داخل الكرة يمكنها أن تخبرك إذا ما لامستها شعرة، كما شاهدنا في مباريات سابقة، لذلك لم أكن أعلم بواقعة الكابل، ولم أر شيئاً أثناء المباراة».

وأعادت اللقطة فتح باب النقاش حول حدود الاعتماد على التكنولوجيا في كرة القدم، بعدما أثبتت الشريحة قدرتها على رصد أدق اللمسات البشرية، لكنها عجزت عن اكتشاف اصطدام الكرة بجسم خارجي كان واضحاً في الإعادات التلفزيونية.