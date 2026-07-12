«تحدث معي باحترام».. ماذا عن علاقة ميسي بالحكام!

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت مواجهة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل، بعدما دخل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشادة لفظية مع الحكم البرتغالي جواو بيدرو بينيرو، اعتراضاً على الطريقة التي خاطبه بها خلال أحداث الشوط الأول.

ووقعت الحادثة قبل تنفيذ المنتخب السويسري لركلة حرة مباشرة، عندما طلب الحكم من لاعبي الأرجنتين التراجع إلى المسافة القانونية لتشكيل الحائط الدفاعي. إلا أن نبرة حديثه وإشاراته لم تُعجب ميسي، الذي بادر بالاعتراض، مطالباً الحكم بالتحدث معه باحترام.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية ميسي وهو يقول للحكم «تحدث معي بطريقة لائقة»، قبل أن تتجدد المناقشة بعد تنفيذ الركلة الحرة، حيث التقطت الكاميرات حديثا آخر بين الطرفين، وبحسب قراءة حركة الشفاه، كرّر قائد الأرجنتين رسالته بوضوح، قائلاً: «تحدّث معي باحترام، لا تقلّل من احترامي. أنا تحدثت معك باحترام، فافعل الشيء نفسه».

ورغم حدّة الكلمات، حافظ ميسي على هدوئه طوال النقاش، إذ وقف ويداه خلف ظهره دون أي انفعال أو اعتراض مبالغ فيه، بينما اكتفى الحكم بإدارة الموقف دون إشهار أي بطاقة أو اتخاذ إجراء انضباطي بحق النجم الأرجنتيني.

وسرعان ما تحوّلت الواقعة إلى واحدة من أكثر اللقطات تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل أهمية المباراة التي حسمت بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ويُعد الحكم البرتغالي جواو بيدرو بينيرو، البالغ من العمر 38 عاماً، أحد أبرز الحكام الصاعدين في أوروبا. بدأ إدارة مباريات الدوري البرتغالي الممتاز عام 2015، وحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد عام واحد فقط.