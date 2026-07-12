أوليسيه وفرنسا.. «النجم الصامت» و«القلب النابض»!

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل مايكل أوليسيه تقديم مستويات مميزة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، بعدما فرض نفسه أحد أبرز نجوم البطولة بفضل أرقامه اللافتة وأدائه المؤثّر، رغم شخصيته الهادئة وابتعاده عن الأضواء.

ويتصدر جناح بايرن ميونيخ، البالغ من العمر 24 عاماً، قائمة صانعي الأهداف برصيد 5 تمريرات حاسمة، إلى جانب صناعة 14 فرصة خلال 6 مباريات قادت فرنسا إلى الدور نصف النهائي.

ويؤكد المقرّبون من أوليسيه أن هدوءه وعزوفه عن الاحتفال بالأهداف أو إجراء المقابلات الإعلامية ليس غروراً، بل سمة رافقته منذ طفولته. وُلد اللاعب في لندن لأم فرنسية من أصول جزائرية تُدعى مينا، وأب نيجيري يُدعى فينسنت، ولفت الأنظار مبكراً في مدرسة «دكتور تريبليت» الابتدائية.

ورغم امتلاكه حق تمثيل منتخبات إنجلترا ونيجيريا والجزائر وفرنسا، اختار أوليسيه تمثيل «الديوك»، بعدما كان شغوفاً بالثقافة الفرنسية وتعلّم اللغة.

ولم يكن طريقه إلى القمة سهلاً، حيث قضى 7 أعوام في أكاديمية تشيلسي قبل الاستغناء عنه في سن 14 عاماً، ثم خاض تجربة قصيرة مع مانشستر سيتي انتهت أيضاً بالاستغناء عنه.

وانتقل إلى ريدينج عام 2018، حيث احتاج مدير التعاقدات بريندان فلاناجان إلى إقناع إدارة النادي بضمه، حيث فسّر هدوء اللاعب خطأ على أنه مشكلة، كما طلبت والدته تأجيل انضمامه لعدة أسابيع لاستعادة ثقته بنفسه بعد تجربتيه السابقتين.

وخاض أوليس مباراته الأولى مع ريدينج في مارس 2019 أمام ليدز يونايتد بعمر 17 عاماً، وشارك في 73 مباراة سجّل خلالها 7 أهداف في 3 مواسم، قبل أن ينضم إلى منتخبات فرنسا السنية.

وفي يوليو 2021 انتقل إلى كريستال بالاس مقابل الشرط الجزائي البالغ 8 ملايين جنيه إسترليني، وقدّم خلال أول موسمين 19 تمريرة حاسمة و6 أهداف، وفي صيف 2023، فعّل تشيلسي الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 35 مليون إسترليني، لإعادته إلى النادي الذي استغنى عنه في صغره، لكن كريستال بالاس فاجأ الجميع بإعلان تجديد عقد اللاعب.

وشهد موسمه الأخير في كريستال بالاس تطوراً لافتاً في قدراته التهديفية، بعدما سجّل 10 أهداف وصنع 6 أخرى في 19 مباراة فقط، بينها 14 مشاركة أساسية، رغم تعرّضه لفترتي غياب بسبب الإصابة.

وشارك أوليس مع فرنسا في أولمبياد باريس تحت قيادة تييري هنري، وساهم في بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني، ومع النادي الألماني، واصل تألقه تحت قيادة فينسنت كومباني، فبعد موسم سجّل فيه 17 هدفاً وصنع 18، رفع أرقامه في الموسم التالي إلى 25 هدفاً و28 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 88 خلال موسمين.

ورغم شهرته المتزايدة، لا يزال أوليسيه يتجنّب الأضواء، حيث انتشرت له مقاطع وهو يبتعد عن الاحتفالات، ويتفادى المقابلات التلفزيونية، وحتى يرفع درع الدوري الألماني بفتور، وأدى تألق أوليسيه إلى تصاعد الحديث عن إمكانية منافسته مستقبلاً على جائزة الكرة الذهبية، خاصة إذا نجح في قيادة فرنسا إلى التتويج بكأس العالم هذا الصيف، كما بات يفصله تمرير حاسم واحد فقط عن معادلة الرقم القياسي للأسطورة البرازيلية بيليه، صاحب 6 تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم.