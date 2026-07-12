«قزوين» تحلق بناموس «أول» الحول والزمول و«المصيفر» يتصدر مشهد النهاية

العين (الاتحاد)

اختتمت صباح اليوم منافسات السباق التمهيدي الأول ضمن النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بعدما احتضن ميدان الروضة بمدينة العين منافسات سن الحول والزمول للفترة الصباحية لمسافة 4 كيلومترات، بمشاركة واسعة من هجن أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط منافسات قوية عكست جاهزية المطايا وقوة الحضور في ختام المرحلة التمهيدية الأولى من المهرجان. وافتتحت «قزوين»، لسعيد مسلم سعيد بن طاهي الراشدي، أشواط الختام بفوزها بالشوط الأول محققة زمناً قدره 6:22:16 دقيقة، قبل أن يخطف «الشارد»، لأحمد راشد الهادفي الكتبي، ناموس الشوط الثاني مسجلاً أفضل توقيت في المنافسات بزمن بلغ 6:19:34 دقيقة.

وفازت «النوف»، لبخيت حمد بن سالم البلوشي، بالشوط الثالث بتوقيت 6:38:57، بينما انتزعت «شرعة»، لعبيد حمد بن عفصان المنصوري، لقب الشوط الرابع بزمن 6:46:28 دقيقة، وتصدر «ناصي»، لمبخوت محمد لوتيه العامري، الشوط الخامس مسجلاً 6:31:19 دقيقة.

وفي الشوط السادس، حققت «زاخر»، لسهيل أحمد بن دري الفلاحي، المركز الأول بتوقيت، فيما توج «إرصاد»، لمسلم مبارك حمد العود العامري، بالشوط السابع بزمن 6:28:29، وفاز «عديم»، لسلطان محمد بن فاضل محمد الهاملي، بالشوط الثامن مسجلاً 6:31:22.

وحصدت «رعود»، لسعيد سالم بن سويد المشيفري، ناموس الشوط التاسع بتوقيت 6:33:66، فيما ظفر «ندا»، لحمد قطامي بن سعيد الخييلي، بالشوط العاشر بزمن 6:22:97، وتوج «أشقر»، لناصر جابر بن علي المري، بالشوط الحادي عشر مسجلاً 6:31:95.

وحقق «حفله»، لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي، لقب الشوط الثاني عشر بزمن 6:27:57، بينما فازت «حربه»، لحمد الدهيمي بن حمد العامري، بالشوط الثالث عشر بتوقيت 6:35:63، وانتزع «طشار»، لراشد حجي بن مديل حجي الكعبي، لقب الشوط الرابع عشر بزمن 6:34:11.

وفي بقية الأشواط، فاز «غاره»، لعيسى سالم بن عبدالله الطوقي، بالشوط الخامس عشر بتوقيت 6:38:72، وحقق «المارد»، لأحمد حميد بن دويس الشامسي، لقب الشوط السادس عشر بزمن 6:28:51، فيما توج «جلموده»، لسعيد عبدالله بن كردوس العامري، بالشوط السابع عشر مسجلاً 6:39:15.

وأضاف «المندفع»، لأحمد حميد بن دويس الشامسي، لقب الشوط الثامن عشر بتوقيت 6:42:29، بينما انتزع «علاج»، لعلي راشد بن مفتاح الشامسي، صدارة الشوط التاسع عشر بزمن 6:42:37، واختتم «المصيفر»، لسالم سعيد بن سليم الدرعي، منافسات السباق بالفوز بالشوط العشرين مسجلاً 6:35:59.

وبذلك أسدل الستار على منافسات السباق التمهيدي الأول من النسخة الثانية لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على أن تتجدد الإثارة بانطلاق السباق التمهيدي الثاني يوم 31 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الزمني للمهرجان الذي يشهد مشاركة واسعة من ملاك الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.