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الرياضة

ويل بطل «الإمارات لقفز الحواجز» في سلوفاكيا

ويل بطل «الإمارات لقفز الحواجز» في سلوفاكيا
12 يوليو 2026 20:15

أبوظبي (الاتحاد)
توج الفارس «ديفيد ويل» بجولة الإمارات الذهبية لقفز الحواجز فئة لونجين المصنفة (ثلاث نجوم)، التي اختتمت أمس، ببطولة الجائزة الكبرى لسامورين، والتي جرت منافساتها يومي السبت والأحد، بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد الفروسية السلوفاكي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وسط مشاركة واسعة من نخبة الفرسان والخيول من مختلف دول العالم.
وتوج الفارس ديفيد ويل، مع الجواد «كينج جورج»، بالمركز الأول للجائزة الكبرى البالغ إجمالي جوائزها المالية 30 ألف يورو، وجاءت بمواصفات الجولتين (جولة واحدة ضد الساعة، مع جولة فاصلة واحدة ضد الساعة، بحواجز ارتفاعها 150 سم، بمشاركة 52 فارساً وفارسة، وحل في المركز الثاني الفارس «فيني بوركامب» بصحبة الجواد «سيروندين»، فيما جاء في المركز الثالث «ادريان شميد» بصحبة الجواد «كاميرو».
توج الفائزين محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية

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