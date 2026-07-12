كرواتيا في صدارة «المحظوظين» بـ«ضربات الترجيح المونديالية»

معتز الشامي (أبوظبي)

تُعد ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم قسوة وإثارة، حيث تحسم مصير المنتخبات تحت ضغط هائل، بينما تترك الهزيمة فيها جرحاً لا ينسى. ورغم أن معظم المنتخبات الكبرى اختبرت مرارة الخسارة من علامة الجزاء، فإن 11 منتخباً فقط نجحت في الحفاظ على سجلٍّ مثاليٍّ، محققةً الفوز في جميع مواجهاته التي حسمت بركلات الترجيح.

تتصدر كرواتيا قائمة المنتخبات التي لم تتعرض لأي خسارة في ركلات الترجيح بتاريخ كأس العالم، بعدما حققت 4 انتصارات، بواقع اثنين في مونديال 2018 واثنين في نسخة 2022. ففي روسيا 2018، تخطّت الدنمارك في دور الـ16، ثم روسيا في ربع النهائي، قبل أن تبلغ المباراة النهائية. وفي مونديال 2022، كرّرت المسار نفسه بإقصاء اليابان ثم البرازيل بركلات الترجيح في الدورين نفسيهما، لتصل إلى نصف النهائي.

وتأتي باراجواي والمغرب في المركز الثاني بانتصارين لكل منهما دون أي هزيمة، بدأت باراجواي سجلَّها المثالي بالفوز على اليابان في دور الـ16 من مونديال 2010، قبل أن تضيف انتصاراً جديداً في نسخة 2026 بإقصاء ألمانيا في دور الـ32 في مونديال 2026.

أما المغرب، فواصل سجلَّه الخالي من الهزائم بعدما تفوّق على هولندا بركلات الترجيح في مونديال 2026، بعدما سبق له الفوز على إسبانيا في دور الـ16 من مونديال 2022.

وتضم القائمة أيضاً منتخبات حققت انتصاراً وحيداً دون أي خسارة، حيث فازت بلجيكا على إسبانيا في ربع نهائي مونديال 1986، لتُصبح أول منتخب يسجّل 5 ركلات من 5 محاولات في تاريخ البطولة، وفي مونديال 1994، شملت رحلة بلغاريا إلى نصف النهائي فوزها على المكسيك في دور الـ16، بينما تأهلت السويد إلى نصف النهائي بعد التغلب على رومانيا.

وفي ربع نهائي مونديال 2002، تفوّقت كوريا الجنوبية على إسبانيا، رغم وجود إيكر كاسياس في حراسة المرمى، بعدما سجّلت جميع ركلاتها، وفي مونديال 2006، تجاوزت أوكرانيا سويسرا، رغم إهدار أندريه شيفتشينكو الركلة الأولى، بعدما أخفق منتخب سويسرا في جميع محاولاته، بينما أقصت البرتغال إنجلترا من ربع النهائي بعد إهدار فرانك لامبارد وستيفن جيرارد وجيمي كاراجر، وسجّل كريستيانو رونالدو، البالغ آنذاك 21 عاماً، ركلة الحسم.

كما حافظت أوروجواي على سجلِّها المثالي بالفوز على غانا بركلات الترجيح في ربع نهائي مونديال 2010، بعد المباراة التي شهدت إبعاد لويس سواريز الكرة بيده من على خط المرمى، ثم إهدار أسامواه جيان ركلة الجزاء، قبل أن يحسم سيباستيان أبرو ركلة التأهل.

وانضمت مصر إلى هذه القائمة في مونديال 2026 بعد أول مواجهة لها بركلات الترجيح في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، حيث تغلّبت على أستراليا في دور الـ32 بقيادة محمد صلاح، رغم مشاركة الحارس مات رايان خصيصاً لركلات الترجيح، دون أن ينجح في التصدي لأي محاولة ليحافظ المنتخب المصري على سجلِّه المثالي.