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الرياضة

فوز «الحضيبة» في «سوبرلاتيف» و«رامي» بكأس جون سميث

فوز «الحضيبة» في «سوبرلاتيف» و«رامي» بكأس جون سميث
12 يوليو 2026 23:30


عصام السيد (أبوظبي)
فاز مهر جودلفين الناشئ «الحضيبة» بسباق بودلز سوبرلاتيف ستيكس من الفئة الثانية، بفارق ضئيل عن الحصان المرشح الأبرز أبراهام لينكولن، في مضمار نيوماركت.
وكان هذا الفوز السابع للمدرب شارلي أبلبي في سباق «سوبرلاتيف» منذ عام 2016، وقد حقّقه حصانه، رغم انحرافه المفاجئ في المراحل الأخيرة، متفوقاً على الحصان المرشح الأوفر حظاً أبراهام لينكولن بقيادة المدرب أيدان أوبراين.
وكان أبراهام لينكولن نفسه يميل إلى الجانب الآخر من المضمار عندما بدا مسيطراً على السباق، لكن ذلك سمح للحصان «الحضيبة» بالتقدم من الداخل بقيادة الفارس ويليام بويك.
وأظهر المهر الفائز، ابن «دارك أنجل»، بعضاً من مهاراته الفائقة، كانت نهاية رائعة رغم قلة خبرة المتسابقين المتقدمين، وتمكّن «الحضيبة» من التقدم بفارق رأس عند خط النهاية ليحرم باليدويل من الفوز.
وستتجه أنظار الحصان الفائز إلى سباق فنسنت أوبراين ناشونال ستيكس، وقال المدرب أبلبي: «أعتقد أن أرضية مضمار كورا قد تناسبه بصورة أفضل، وأكد أن «الحضيبة» شعر بصلابة الأرضية، وهو ابن «دارك آنجل»، ونحن نعلم أن أبناءه يفضّلون عادة وجود بعض الليونة في الأرضية». 
وحقق الجواد «رامي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، نجاحاً ملحوظاً بقيادة راي داوسون، الذي أكد براعته في تحقيق الفوز في السباقات الكبرى في يورك، عندما تفوّق على صهوة الجواد البالغ من العمر أربع سنوات بشجاعة على منافسيه، ليحرز كأس جون سميث.
وأحرز الثلاثي فوزاً كبيراً آخر في النُّسخة السابعة والستين من هذا السباق الذي تبلغ جائزته 200 ألف جنيه إسترليني، كما حدث في سباق دانتي في مايو الماضي عندما فاز الجواد «رهيب» بكأس يوركشاير.
وقال داوسون: «هذا إنجاز عظيم، من الرائع أن أفوز بمثل هذه السباقات من أجل رئيسي روجر، يبدو أننا نحقق انتصارات رائعة كهذه كل أسبوع، إنه إنجاز هائل بالنسبة لي، وهو أمر رائع حقاً».  
وأطلق داوسون حصانه «رامي» ابن بيرشيان كينج نحو خط النهاية مبكراً في المسار المستقيم، وبينما هدّد «هاند أوف جود» بتقليص الفارق، صمد الحصان البالغ من العمر أربع سنوات أمامه، ليفوز بفارق ثلاثة أرباع طول.

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