ثنائية الأرجنتين بين "الكبار" مع ميسي ومارادونا فقط!

عمرو عبيد (القاهرة)

منذ ظهرت الأرجنتين في كأس العالم الأولى، عام 1930، لم يتمكّن أي جيل من قيادتها إلى «مُربّع الذهب» في نُسختين موندياليتين مُتتاليين، إلا «كتيبة مارادونا» و«رفاق ميسي» فقط، إذ كان «الألبيسيليستي» يقتحم دائرة «الـ4 الكبار» أحياناً، ثم يخرج فجأة من «بؤرة الضوء» في المرات التالية، لكن «الأسطوري» ليونيل ميسي، يسير من جديد على خُطى مُلهمه، «الساحر» دييجو مارادونا، الذي كان أول من حقق هذا الإنجاز، قبل أن يلحق به «البرغوث» حالياً، بـ«نصف إنجاز» قد يكتمل بعد أيام قليلة.

وتحت قيادة «الأيقوني» مارادونا، فازت الأرجنتين بالكأس العالمية في عام 1986، ثم نجح «دييجو» في مُعاندة التاريخ القديم، ببلوغه نصف النهائي في النُسخة التالية، 1990، ثم خوض المباراة النهائية أيضاً، ورغم خسارة اللقب أمام ألمانيا، إلا أن هذا الإنجاز لم يتحقق قبل مارادونا، ولا يزال لم يتكرر حتى الآن، إلا إذا كان لميسي رأي آخر هذه المرة أيضاً.

وكان «ليو» النجم الأول والأبرز، ورُبما الأوحد، خلال تتويج «راقصي التانجو» بكأس العالم السابقة، 2022، قبل أن يعود حالياً، لدفع منتخب بلده نحو «مُربّع الذهب»، بعد الفوز على سويسرا في رُبع نهائي 2026، ليُبقي ميسي الأرجنتين بين الـ4 الكبار، على الأقل حتى الآن، في بطولتين متتاليتين، وسيكون عليه الاستعانة بذكريات وتاريخ مارادونا أمام إنجلترا في 1986، لكي يتجاوز مع رفاقه عقبة «الأسود الثلاثة» هذه المرة أيضاً، من أجل حلم بلوغ النهائي الثاني على التوالي، مثلما فعل مارادونا.

ويؤكد التاريخ عظمة هذا الإنجاز، لأن الأرجنتين بدأت كأس العالم قبل 96 عاماً، بالظهور في تلك المراحل المتقدمة، بل إنها بلغت النهائي الأول، لكنها خسرت اللقب أمام أوروجواي، قبل تراجعها بشدة في النُسخة التالية، 1934، حيث خرجت من دور الـ16، الدور الأول وقتها، على يد السويد.

وبعد ابتعاد طويل عن الأدوار النهائية، عاد «راقصو التانجو» بقيادة ماريو كيمبس، إلى دائرة الضوء في 1978، ليحصد اللقب آنذاك، لكنه سُرعان ما ابتعد عن الكبار في النُسخة التالية، 1982، بعد الإقصاء من دور المجموعات الثاني، وبعد سلسلة من الإخفاقات الكبيرة المُتتالية، نجح ميسي في الوصول إلى نهائي مونديال 2014، ثم غادر من دور الـ16 في كأس العالم 2018 مُباشرة.