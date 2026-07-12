«فائض المونديال» يطعم المحتاجين!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

سلّط تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على إحدى المبادرات الإنسانية المصاحبة لكأس العالم 2026، والتي تقوم على استعادة فائض الطعام من الملاعب ومناطق الجماهير والفنادق، وإعادة توزيعه على آلاف العائلات المحتاجة في مدينة كانساس سيتي، في إطار جهود الحد من هدر الغذاء وتعزيز الاستدامة.

وفي مطبخ منظمة «بيتس جاردن» غير الربحية، يعمل متطوعون يومياً على إعادة تغليف الوجبات التي تصل من مواقع البطولة، تمهيداً لتوزيعها على الأسر ذات الدخل المحدود، مع الالتزام بسلسلة التبريد لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

وقالت تامارا ويبر، مؤسسة المنظمة ومديرتها التنفيذية:«نستقبل فائض الطعام من الجهات التي تُعد الوجبات بكميات كبيرة، ثم نعيد تغليفه وتوزيعه على العائلات المحتاجة، حتى لا يذهب أي طعام صالح للاستهلاك إلى الهدر».

وأضافت أن فكرة الاستفادة من كأس العالم بدأت قبل ثلاث سنوات، فور إعلان اختيار كانساس سيتي مدينة مستضيفة، موضحة أن البطولة تمثل فرصة مثالية لتحويل فائض الطعام إلى مصدر دعم للأسر المحتاجة.

ولا يقتصر عمل المبادرة على ملاعب المباريات، إذ تستقبل أيضًا فائض الوجبات من مهرجان جماهير «فيفا»، والفنادق التي تستضيف المنتخبات، وفعاليات مشاهدة المباريات، ومركز العمليات الخاص بالبطولة في المدينة.

وأوضحت ويبر أن المنظمة كانت تتوقع إعادة توجيه نحو 15 ألف رطل من الطعام خلال البطولة، لكنها تجاوزت هذا الرقم بالفعل، بعدما أعادت توزيع أكثر من 18 ألف رطل، مع توقعات ببلوغ 20 ألف رطل مع نهاية المونديال، وهو ما يعادل نحو 16,500 وجبة إضافية يستفيد منها قرابة 4 آلاف عائلة.

وأضافت أن المؤسسة تعيد توزيع نحو 260 ألف رطل من الطعام سنويًا، بما يعادل نحو 1000 وجبة عائلية أسبوعيًا، مؤكدة أن كأس العالم أسهم في رفع الوعي بأهمية الحد من هدر الغذاء وإيجاد حلول عملية للاستفادة منه.

واختتمت ويبر حديثها بابتسامة قائلة: «من الجميل أن يحرص فيفا على وصول الطعام إلى العائلات التي قد لا تتمكن من حضور المباريات، حتى إننا جمعنا فائض الطعام من احتفال عيد ميلاد ليونيل ميسي، ونأمل أن يمنح ذلك مزيدًا من سكان كانساس سيتي فرصة للاستمتاع بأجواء كأس العالم، ولو من خلال وجبة على مائدة العائلة».