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الرياضة

«الرجبي» يعزز جودة الحياة بالمشاركة في «دبي مولاثون»

«الرجبي» يعزز جودة الحياة بالمشاركة في «دبي مولاثون»
13 يوليو 2026 08:54

دبي (الاتحاد)
شارك اتحاد الإمارات للرجبي بمجموعة من اللاعبين واللاعبات في فعاليات الدورة الثانية من مبادرة "دبي مولاثون"، المبادرة الرياضية المجتمعية الأولى من نوعها على مستوى العالم، التي أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، وتحويل الرياضة إلى ممارسة يومية مستدامة لجميع أفراد المجتمع.
وتستمر المبادرة حتى 15 سبتمبر المقبل، وتقام في ستة مراكز تجارية بمختلف أنحاء دبي، تشمل دبي مول، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، ودبي فستيفال سيتي، وديرة سيتي سنتر، ودبي هيلز مول، حيث توفر جميعها بيئة رياضية آمنة ومكيفة تشجع أفراد المجتمع على ممارسة المشي والجري والأنشطة الرياضية المختلفة خلال فصل الصيف.
وتأتي المبادرة انسجاماً مع استراتيجية جودة الحياة 2033 في دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة، إلى جانب دعم مستهدفات "عام الأسرة 2026" من خلال تشجيع الأسر على ممارسة الأنشطة الرياضية معاً وتعزيز الترابط الأسري عبر تجارب مجتمعية إيجابية.
وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن مشاركة الاتحاد في "دبي مولاثون" تأتي انطلاقاً من دوره المجتمعي وحرصه على الإسهام في المبادرات الوطنية، التي تعزز ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.
وقال الزعابي:" نفخر بالمشاركة في مبادرة "دبي مولاثون" التي تمثل نموذجاً رائداً في نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، وتعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل النشاط البدني أسلوب حياة يومياً لجميع أفراد المجتمع. ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز ارتباط اتحاد الإمارات للرجبي بالمجتمع، والتعريف برياضة الرجبي واستقطاب المزيد من الممارسين لها، إلى جانب الإسهام في نشر الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين جودة الحياة".
وأضاف: " يؤمن الاتحاد بأن المشاركة في المبادرات المجتمعية تمثل أحد أهم أدواره، إلى جانب تطوير اللعبة وتحقيق الإنجازات الرياضية، لأنها تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، وتمنح الجمهور فرصة للتعرف عن قرب إلى رياضة الرجبي وقيمها القائمة على العمل الجماعي والاحترام والانضباط".

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