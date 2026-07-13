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الرياضة

«رومبيرج» تحلق بجائزة الإمارات سامورين لقفز الحواجز

«رومبيرج» تحلق بجائزة الإمارات سامورين لقفز الحواجز
13 يوليو 2026 10:30

سامورين(الاتحاد)
توجت الفارسة النمساوية كاثرينا رومبيرج، ببطولة جائزة الإمارات سامورين الكبرى، لقفز الحواجز (الجراند بري)، التي أقيمت بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد الفروسية السلوفاكي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة نخبة الفرسان من مختلف دول العالم.
وتُعد هذه البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في أوروبا، حيث تتمتع بمستوى عالٍ من التنظيم والخدمات، وصُنِّفَت هذا العام ضمن فئة الثلاث نجوم «CSIO3»، وهو من أعلى مستويات التميز في هذا المجال.
وشهدت البطولة، التي احتضنتها ميادين سامورين في سلوفاكيا، منافسات قوية اتسمت بالإثارة والندية في الشوط الرئيسي (جراند بري) التي تضمنتها البطولة الدولية، واجتذبت (50) من الفرسان والفارسات.
وتوجت الفارسة النمساوية كاثرينا رومبيرج، مع الجواد "كولستوس كامبردج"، بالمركز الأول للجائزة الكبرى البالغ إجمالي جوائزها المالية 60 ألف يورو، وجاءت بمواصفات الجولتين (جولة واحدة ضد الساعة، مع جولة فاصلة واحدة ضد الساعة، بحواجز ارتفاعها 155 سم.
وحل في المركز الثاني الفارس جيوسيب رولي بصحبة الجواد "إيفيل دو هوس"، فيما جاء في المركز الثالث الفارس آرني فان هيل بصحبة الجواد "كيتون أتش في".
التتويج
توج الفائزين محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.

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