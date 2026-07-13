دانا وايت: إصابة ماكجريجور صدمة ولا حديث عن اعتزاله

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة «يو إف سي»، أن الإصابة التي تعرّض لها الإيرلندي كونور ماكجريجور في نزاله أمام ماكس هولواي، خلال قمة «يو إف سي 329»، شكّلت نهاية مخيّبة لأمسية حافلة بالإثارة، مرجِّحاً تعرُّض «المشاكس» لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مع استبعاد أي حديث في الوقت الحالي عن اعتزاله.

وقال وايت في المؤتمر الصحفي عقب الحدث: «كل من يعرف الفنون القتالية المختلطة يدرك أن الغياب خمس سنوات عن المنافسات أمر بالغ الصعوبة، كنا ننتظر على الأقل جولة كاملة من القتال، لكن الإصابة غيّرت كل شيء».

وأضاف: «لست طبيباً، لكن من خلال ما شاهدته، ومن خلال تقييم الأطباء، يبدو أنها إصابة في الرباط الصليبي الأمامي».

وأوضح رئيس المنظمة أنه لم يتلقَّ أي إشارة من ماكجريجور أو فريقه بشأن الاعتزال، قائلاً: «لم أسمع منه شيئاً عن الاعتزال، عندما يبدأ المقاتل بالتفكير في الاعتزال أو الحديث عنه، فعادة يكون القرار قد اقترب، لكن هذا لم يحدث حتى الآن».

ورفض وايت استباق الأحداث بشأن مستقبل ماكجريجور أو إمكانية إقامة نزال ثالث أمام هولواي، مؤكداً أن الصورة ستتضح خلال الأيام المقبلة، وقال: «لا أعرف ماذا سيحدث الآن، ولا أريد الحديث عن المستقبل قبل اتضاح كل التفاصيل».

وكانت عودة ماكجريجور الأولى منذ خمس سنوات قد انتهت بعد 69 ثانية فقط، إثر إصابة في الركبة تعرّض لها أثناء تنفيذ ركلة قافزة في بداية النزال الرئيسي، ليُعلن الحكم فوز الأميركي ماكس هولواي بالضربة القاضية الفنية بسبب الإصابة.

وشهدت الأمسية أيضاً تألق الإنجليزي بادي بيمبليت، الذي احتاج إلى 52 ثانية فقط لإخضاع الفرنسي بينوا سان دينيس بحركة «دارس تشوك» في النزال المشترك الرئيسي، ليعزّز موقعه بين أبرز المنافسين في الوزن الخفيف.

وتتواصل روزنامة «يو إف سي» خلال يوليو، حيث تتجه الأنظار فجر 19 يوليو إلى أوكلاهوما سيتي، التي تستضيف مواجهة مرتقبة بين بطلي العالم السابقين الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس والنيجيري كامارو عثمان في الوزن المتوسط.

وتختتم المنظمة شهرها الحافل في 25 يوليو، عندما تستضيف أبوظبي «ليلة النزال من يو إف سي» في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويتصدر البطاقة النزال المرتقب في الوزن الخفيف الثقيل بين الروسي ماجوميد أنكالايف والأميركي خليل راونتري جونيور، في محطة جديدة تؤكد مكانة العاصمة الإماراتية كإحدى أبرز وجهات الفنون القتالية المختلطة عالمياً.