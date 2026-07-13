الحوسني والسركال على عرش «الإمارات للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

اختتم اتحاد الإمارات للشطرنج منافسات بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي استضافها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات من مختلف أندية الدولة، وسط منافسات قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وشهد حفل الختام وتتويج الفائزين حضور عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وخالد محمد الخوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعيد يوسف شكري، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وخليفة المزروعي، الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعثمان موسى، رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة.

وفي منافسات الرجال، تُوِّج عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بلقب البطولة بعدما تصدَّر الترتيب برصيد 7.5 نقطة من 9 جولات، فيما جاء سافين سفر الله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق كسر التعادل على أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، صاحب المركز الثالث.

وفي منافسات السيدات، أحرزت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، لقب البطولة بعد إنهائها المنافسات برصيد 8 نقاط، تلتها عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، فيما جاءت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ثالثة برصيد 7 نقاط.

أهداف محققة

وأكد محمد وسيم الخياط، النائب الثاني لرئيس اتحاد الشطرنج والأمين المالي، أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وأسهمت في رفع مستوى التنافس واكتشاف مواهب واعدة تدعم المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وقال: شهدت الجولات الأخيرة منافسات قوية ومثيرة على مختلف الطاولات، وهو ما يعكس التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة في الدولة.