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الرياضة

أقوى صفقات «الميركاتو».. لابا إلى الشارقة

لابا بقميص الشارقة (من المصدر)
13 يوليو 2026 10:55

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي الشارقة تعاقده مع المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو بعقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر قادماً من العين، ليبرم «الملك» واحدة من أبرز الصفقات الداخلية خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم الجديد 2026 - 2027.
ويصل لابا (34 عاماً) إلى الشارقة باعتباره الهداف التاريخي للعين في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 142 هدفاً، كما يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، خلف علي مبخوت (228 هدفاً)، وسبستيان تيغالي (184 هدفاً)، وفابيو ليما (184 هدفاً).
 وخلال مسيرته مع «الزعيم»، خاض لابا 121 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 171 هدفاً، منها 142 هدفاً في الدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين موسمي 2021 - 2022 و2025 - 2026، ودوري أبطال آسيا 2023 - 2024، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2025 - 2026، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2021 - 2022، كما فرض المهاجم التوجولي نفسه أحد أبرز الهدافين في تاريخ المسابقة، بعدما توج بجائزة هداف الدوري خمس مرات، كان آخرها في موسم 2025 - 2026 برصيد 24 هدفاً.

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