جرين يكشف عن وجهة ليبرون جيمس المقبلة

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

كشف لاعب جولدن ستايت ووريرز درايموند جرين عن عرض قدّمه لاستقطاب ليبرون جيمس إلى فريقه، وذلك في مدوّنته الصوتية (بودكاست)، على أمل أن يلعب الموسم المقبل بجانب أفضل مسجّل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي (أن بي أيه).

وأعلن جيمس، المتوّج بطلاً للدوري أربع مرات والحائز جائزة أفضل لاعب أربع مرات أيضاً، أنه سيغادر لوس أنجلوس ليكرز، ما جعله لاعباً حُراً للموسم المقبل مع ترجيح انضمامه إلى ووريرز، فريقيه السابقين كليفلاند كافالييرز وميامي هيت، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ومينيسوتا تمبروولفز.

ويتركز جزء كبير من الحديث حول انتقال جيمس إلى ووريرز على رغبته في اللعب إلى جانب صديقه ستيفن كوري تحت إشراف المدرب ستيف كير، اللذين شاركاه الفوز بالميدالية الذهبية مع منتخب الولايات المتحدة في أولمبياد باريس 2024.

وأمضى جرين وقتاً مع جيمس أخيراً، وقال إنه استغل الفرصة لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى جولدن ستايت.

وقال جرين «سأكون مُقصراً إذا لم أغتنم الفرصة لأقدم عرضي. سأكون مجنوناً إذا أمضينا معاً هذا الوقت من دون أن أقول له +يا رجل، يجب أن نتحدث. ماذا يجري؟ ماذا سنفعل؟+».

وأضاف «بالطبع فعلت ذلك، وبالطبع كان العرض قوياً. هل سيغيّر ذلك شيئاً؟ هل سيدفع الأمور إلى الأمام؟ لا أعلم. آمل ذلك».

ويبلغ جرين من العمر 36 عاماً، وقد تُوج بطلاً للدوري أربع مرات بألوان ووريرز، كما أحرز الميدالية الذهبية الأولمبية في ريو 2016 وطوكيو 2021.

واستبعد جرين أن يكون جيمس اتخذ قراره النهائي بعد بشأن فريقه المقبل، لكنه أشار إلى أن حديثه ربما جعله يفكر في الحياة مع ووريرز.

وقال في البرنامج «مع الأمور التي شاركتها معه، أعتقد بالتأكيد أنها ستجعل ذهنه يعمل قليلاً»، مضيفاً: «لا أعتقد أن قرارا قد اتُّخذ بعد، لكن إذا كان هناك قرار بالفعل، فسيجعلك ذلك تعيد التفكير فيه».

ورغم أعوام ال41، أكد جيمس في نهاية الشهر الماضي أنه سيواصل اللعب وسيخوض موسمه الرابع والعشرين في الدوري، لكنه سيغادر ليكرز الذي دافع عن ألوانه طيلة ثمانية أعوام وقاده إلى اللقب عام 2020.

وطوال موسمه الثالث والعشرين، لم يقدم «الملك» جيمس أي مؤشر بشأن إمكانية اعتزاله أو تمديد عقده أو الرحيل لخوض تحد أخير، رغم الشائعات التي ربطته بفريقه السابق كافالييرز الذي قاده للقب عام 2016، بعدما أحرز اثنين قبلها مع ميامي هيت، أو ووريرز بشكل خاص.