زفيريف يزيح ألكاراز عن الوصافة العالمية ونوسكوفا في «توب 10»

باريس (أ ف ب)

بات الألماني ألكسندر زفيريف ثانياً في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز، وذلك نتيجة وصوله إلى نهائي بطولة ويمبلدون، حيث خسر، الأحد أمام المصنف أول الإيطالي يانيك سينر.

واحتفظ سينر بلقبه على ملاعب ويمبلدون العشبية بعد فوزه على زفيريف 6-7 (7-9) و7-6 (7-2) و6-3، و6-4، حارماً الألماني من إضافة لقب ثالثة البطولات الأربع الكبرى، الذي أحرزه قبل أسابيع في رولان جاروس حيث توج لأول مرة في «الجراند سلام».

وبات الألماني البالغ 29 عاماً متقدماً على ألكاراز، وصيف ويمبلدون العام الماضي الذي لم يتمكن من الدفاع عن نقاطه في ملاعب نادي عموم إنجلترا، بسبب إصابة في معصمه أجبرته أيضاً على الانسحاب من رولان جاروس.

وصعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي بلغ نصف النهائي في ويمبلدون قبل خسارته أمام سينر، مركزاً واحداً في التصنيف ليصبح سابعاً.

وبعدما حقق المفاجأة الأكبر بوصوله إلى نصف النهائي حيث انتهى المشوار على يد زفيريف، قفز البريطاني أرثر فيري، البالغ 24 عاماً، 78 مركزاً ليصبح السادس والثلاثين بعدما كان 114.

وقال البريطاني الأفضل تصنيفاً: «سأتمكن من خوض دورات رابطة اللاعبين المحترفين لمدة عام على الأقل. سيكون من المثير للاهتمام أن أرى كيف سأتعامل مع هذا التغيير وكل ما يرافقه من توقعات».

وُلد فيري في فرنسا (والده لويك فيري رئيس نادي لوريان لكرة القدم ووالدته أوليفيا غرافورو لاعبة كرة مضرب محترفة سابقة)، لكنه نشأ في لندن.

ونتيجة إحرازها لقبها الأول في البطولات الكبرى عن 21 عاماً بفوزها في نهائي ويمبلدون على مواطنتها كارولينا موخوفا السبت، دخلت التشيكية ليندا نوسكوفا نادي العشر الأوليات وباتت سابعة في أفضل تصنيف لها.

وتقدمت نوسكوفا خمسة مراكز وباتت مباشرة خلف وصيفتها موخوفا، التي ارتقت بدورها ثلاثة مراكز إلى السادس نتيجة وصولها إلى النهائي، حيث خسرت 2-6 و7-5 و3-6.

وحافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي رغم خروجها من ثمن نهائي ويمبلدون على يد اليابانية ناعومي أوساكا، فيما بقيت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المركز الثاني، بعد خروجها من الدور الثالث أمام البلجيكية إليز ميرتنز.

وتقدمت الأميركية جيسيكا بيجولا التي بلغت ربع نهائي ويمبلدون، إلى المركز الثالث (+1) مباشرة أمام مواطنتها كوكو جوف التي أقصتها في لندن قبل أن ينتهي مشوار ابنة ال22 عاماً عند نصف النهائي على يد موخوفا، ما خولها الصعود من المركز السابع إلى الرابع.

كما تقدمت الأوكرانية مارتا كوستيوك مركزين إلى الحادي عشر بعدما بلغت أيضاً الدور نصف النهائي.