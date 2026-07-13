«جودو الإمارات» إلى الأردن للمشاركة في «آسيوية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر إلى الأردن صباح الغد، عبر مطار دبي الدولي، بعثة منتخبنا الوطني، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا لفردي الناشئين والشباب للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الأردني للجودو بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 14 إلى 22 يوليو الحالي.

ويأتي سفر البعثة بعد أن اختتم منتخبنا معسكره الداخلي في ضيافة نادي الشارقة لرياضات الدفاع، وبإشراف المدير الفني الأوزبكي شرف الدين لطف الله.

وتبدأ مراسم بطولة آسيا ظهر الأربعاء بإجراء قرعة البطولتين بفندق الإقامة، بعد أن تقدمت حتى الآن 20 دولة آسيوية للمشاركة في بطولة الناشئين، التي تقام في يومي 16 و17 يوليو الحالي، فيما تقام بطولة آسيا للشباب يومي 18 و19 يوليو الحالي، وتشهد المشاركة وجود 10 منتخبات عربية في البطولتين، هي الإمارات، السعودية، سوريا، العراق، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، اليمن بجانب الأردن مستضيف البطولة.

ويرأس بعثة منتخبنا محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو، بجانب 10 لاعبين موزّعين على البطولتين، وهم مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي)، ومسعود محمد، وعبد الرحمن جانيف، وأنس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، وبطي الهاشمي (نادي خورفكان)، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي) ومحمد المازمي (نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).