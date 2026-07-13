«بالم سيتي» يعزّز البريق والآمال بخبرة زوما في «الأبطال»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم تعزيز جاذبيته للأسماء العالمية، بعدما أعلن نادي بالم سيتي، المعروف سابقاً باسم «365»، تعاقده مع المدافع الفرنسي كورت زوما، في صفقة انتقال حُر تمتد لموسم واحد، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2026-2027.

وتأتي الصفقة بعد أيام من إعلان جلف يونايتد تعاقده مع أسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا لتولي تدريب الفريق، في تأكيد على استمرار استقطاب المسابقة لأسماء بارزة على الصعيدين الفني واللاعبين، امتداداً للتجربة التي قادها الإيطالي أندريا بيرلو مع يونايتد قبل قيادته الفريق إلى الصعود التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين.

وبرز بالم سيتي، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى وبطل ثنائية دوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد في الموسم الماضي، بإعلانه التعاقد مع زوما، حيث رحّب النادي بالمدافع الفرنسي عبر منصاته الرسمية، قائلاً: «بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد أبرز المدافعين في أوروبا ينضم إلى عائلة بالم سيتي».

وأضاف النادي: «تُعد هذه أهم صفقاتنا حتى الآن، إذ يجلب كورت زوما روح القيادة والخبرة وعقلية الفوز التي اكتسبها في أعلى مستويات كرة القدم العالمية، وجوده سيعزّز الفريق داخل الملعب وخارجه، بينما نواصل سعينا لتحقيق أهدافنا بالمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى والصعود إلى دوري المحترفين».

ورحّب الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي بالم سيتي، بالصفقة، مؤكداً أنها تُمثل خطوة جديدة ضمن مشروع النادي الطموح.

وقال: «هذه خطوة أخرى إلى الأمام، وتأكيد جديد على طموحاتنا، التعاقد مع كورت زوما لا يقتصر على ضم لاعب يمتلك خبرة كبيرة، بل يمثّل استمراراً في بناء أُسس مشروع مميز للنادي، كل قرار نتخذه يصب في هدف واحد، وهو رفع مستوى الفريق وكتابة تاريخ جديد لبالم سيتي».

وأضاف: «ينتظرنا موسم مليء بالتحديات، لكننا مستعدّون للقتال من أجل كل نقطة وكل فوز وكل لقب، أثق تماماً في كورت، ليس فقط لما حققه في مسيرته، وإنما أيضاً لما يمتلكه من احترافية وشخصية قيادية وعقلية انتصارات سيكون لها أثر كبير داخل غرفة الملابس وخارجها، والأهم أنه أصبح فرداً من عائلة بالم سيتي منذ اليوم الأول».

من جانبه، عبّر زوما عن سعادته بخوض التجربة الجديدة، وقال: «إنه فصل جديد ورحلة جديدة، وأنا متحمّس للغاية لبدئها. سأعمل بكل جد، وأبذل أقصى ما لديّ من أجل هذا الفريق. هيا بنا نحقق أهدافنا».

وسيواصل المدافع الفرنسي، البالغ من العمر 31 عاماً، مشواره في الملاعب الإماراتية بعد تجربته السابقة مع الوصل، الذي انضم إليه في فبراير الماضي بعقد حتى نهاية موسم 2025-2026، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

ويُعد زوما أحد أبرز المدافعين الذين لعبوا في الكرة الأوروبية خلال العقد الأخير، إذ بدأ مسيرته مع سانت إتيان الفرنسي، قبل انتقاله إلى تشيلسي، حيث تُوِّج بعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، كما خاض تجارب مع إيفرتون ووستهام يونايتد، إضافة إلى تجربة مع العروبة السعودي، قبل انتقاله إلى الملاعب الإماراتية.