عجمان يشد الرحال إلى صربيا استعداداً للموسم التاريخي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان إلى صربيا، التي تحتضن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد 2026-2027، من خلال معسكر خارجي يمتد 19 يوماً، يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، قبل العودة إلى الإمارات نهاية يوليو الجاري.

وكان «البرتقالي» قد اختتم مساء الأحد المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، بعدما خاض اللاعبون تدريباتهم الأخيرة في الصالة المغلقة، قبل السفر إلى صربيا لاستكمال التحضيرات.

وواصلت إدارة النادي تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع الحارس عبدالله التميمي قادماً من النصر، ومحمد جمعة «بيليه»، والجناح البرازيلي لورينسي دو، والظهير الأيسر أحمد الزيودي، إضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي فيكتور هوجو، الذي سيتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وفي المقابل، حافظ عجمان على استقراره الفني باستمرار المدرب الصربي جوران توفيجدزيتش، كما جدّد عقد هدافه المغربي وليد أزارو، في إطار سعي النادي للحفاظ على ركائزه الأساسية، بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز السابع بدوري أدنوك للمحترفين.

ويأمل «البرتقالي» في الاستفادة من فترة الإعداد الحالية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، استعداداً لموسم يتطلع خلاله إلى تقديم مستويات تنافسية على الصعيدين المحلي والخليجي.

وسيكون الموسم الجديد استثنائياً لعجمان، إذ يستعد لتسجيل أول مشاركة خارجية في تاريخه، عبر النُّسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، ممثلاً لكرة الإمارات إلى جانب النصر، في خطوة تعكس التطور الذي شهده الفريق خلال المواسم الأخيرة، وطموحه لترسيخ مكانته بين الأندية المنافسة.