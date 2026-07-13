الإثنين 13 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عجمان يشد الرحال إلى صربيا استعداداً للموسم التاريخي

عجمان يشد الرحال إلى صربيا استعداداً للموسم التاريخي
13 يوليو 2026 14:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان إلى صربيا، التي تحتضن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد 2026-2027، من خلال معسكر خارجي يمتد 19 يوماً، يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، قبل العودة إلى الإمارات نهاية يوليو الجاري.
وكان «البرتقالي» قد اختتم مساء الأحد المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، بعدما خاض اللاعبون تدريباتهم الأخيرة في الصالة المغلقة، قبل السفر إلى صربيا لاستكمال التحضيرات.
وواصلت إدارة النادي تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع الحارس عبدالله التميمي قادماً من النصر، ومحمد جمعة «بيليه»، والجناح البرازيلي لورينسي دو، والظهير الأيسر أحمد الزيودي، إضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي فيكتور هوجو، الذي سيتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.
وفي المقابل، حافظ عجمان على استقراره الفني باستمرار المدرب الصربي جوران توفيجدزيتش، كما جدّد عقد هدافه المغربي وليد أزارو، في إطار سعي النادي للحفاظ على ركائزه الأساسية، بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز السابع بدوري أدنوك للمحترفين.
ويأمل «البرتقالي» في الاستفادة من فترة الإعداد الحالية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، استعداداً لموسم يتطلع خلاله إلى تقديم مستويات تنافسية على الصعيدين المحلي والخليجي.
وسيكون الموسم الجديد استثنائياً لعجمان، إذ يستعد لتسجيل أول مشاركة خارجية في تاريخه، عبر النُّسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، ممثلاً لكرة الإمارات إلى جانب النصر، في خطوة تعكس التطور الذي شهده الفريق خلال المواسم الأخيرة، وطموحه لترسيخ مكانته بين الأندية المنافسة.

أخبار ذات صلة
3 وديات تنتظر خورفكان في معسكر تركيا
9 دول تستضيف معسكرات أندية «أدنوك للمحترفين»
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
وليد أزارو
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا
اليوم 16:13
تفشي "إيبولا" في الكونغو يتوسع إلى 5 مقاطعات والإصابات تتجاوز 1800 حالة
الأخبار العالمية
تفشي "إيبولا" في الكونغو يتوسع إلى 5 مقاطعات والإصابات تتجاوز 1800 حالة
اليوم 16:08
الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم تعافي غزة
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم تعافي غزة
اليوم 16:04
«مبادلة بايو» تُطلق أول محاليل لغسيل الكلى المُصنَّعة محلياً في الإمارات
علوم الدار
«مبادلة بايو» تُطلق أول محاليل لغسيل الكلى المُصنَّعة محلياً في الإمارات
اليوم 16:03
الاتحاد الأوروبي يتجه لتقييد وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يتجه لتقييد وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©