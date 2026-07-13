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الرياضة

بطل «قاعدة تغطية الفم» يثير الجدل قبل قمة نصف نهائي المونديال

بطل «قاعدة تغطية الفم» يثير الجدل قبل قمة نصف نهائي المونديال
13 يوليو 2026 12:21

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي يُعد أحد أبرز الحكام الذين أثاروا الجدل في النسخة الحالية من البطولة، بعدما أصبح أول من يطبق إحدى القواعد التحكيمية الجديدة المتعلقة بتغطية الفم أثناء الحديث داخل الملعب.
ويبلغ بارتون 35 عاماً، وسيقود مباراته السابعة في مونديال 2026، بعدما أدار عدداً من المواجهات المهمة في البطولة، مستنداً إلى خبرة كبيرة تمتد إلى نحو 280 مباراة دولية، بينها عدة نهائيات في دوري أبطال الكونكاكاف.
وتصدر الحكم السلفادوري عناوين الأخبار خلال البطولة، عندما أشهر البطاقة الحمراء في وجه ميجيل ألميرون، لاعب منتخب باراجواي، خلال مواجهة تركيا، بسبب تغطية فمه أثناء الحديث مع أحد المنافسين، في أول تطبيق عملي للقاعدة الجديدة التي اعتمدها «فيفا» للحد من السلوكيات غير الرياضية وإخفاء العبارات المتبادلة بين اللاعبين.
وجاء اعتماد هذه القاعدة بعد الجدل الذي صاحب واقعة تبادل الحديث بين البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني جيانلوكا بريستياني في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، وما تبعها من مطالب بتشديد الرقابة على مثل هذه التصرفات.
وسيسجل بارتون ظهوره الأول في مباراة رسمية للمنتخب الفرنسي الأول، رغم أنه سبق أن أدار مواجهة لفرنسا في نصف نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً عام 2019 أمام البرازيل، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه راندال كولو مواني خلال خسارة فرنسا أمام اليابان في أولمبياد باريس.
في المقابل، ستكون مواجهة الثلاثاء أول مباراة يديرها الحكم السلفادوري للمنتخب الإسباني، في واحدة من أقوى مواجهات البطولة، والتي ستحسم هوية أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

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