الصحافة الفرنسية تستعيد ذكريات سقوط «لا روخا» وعودة زيدان

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عشية الصدام المرتقب بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، استعادت الصحافة الفرنسية واحدة من أكثر المواجهات التاريخية بين المنتخبين، عندما حاولت الصحافة الإسبانية قبل 20 عاماً كتابة الفصل الأخير في مسيرة الأسطورة زين الدين زيدان، قبل أن يحول «زيزو» الحلم الإسباني إلى كابوس.

وسلّطت صحيفة «ليكيب» الضوء على مباراة دور الـ16 في مونديال ألمانيا 2006، والتي دخلها زيدان بعدما أعلن مسبقاً أن البطولة ستكون الأخيرة في مسيرته، ما دفع صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى نشر عنوانها الشهير يوم المباراة: «سنُنهي مسيرة زيدان».

وفي ذلك الوقت، بدت كل المؤشرات تصب في مصلحة إسبانيا، بعدما حققت ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات على أوكرانيا وتونس والسعودية، بينما تأهلت فرنسا بصعوبة بعد تعادلين أمام سويسرا وكوريا الجنوبية وفوز وحيد على توجو، ما دفع كثيرين إلى وصف منتخب «الديوك» بأنه فريق «انتهى زمنه».

وزادت الجماهير الإسبانية من الضغوط على قائد فرنسا، بإطلاق صافرات الاستهجان ضده خلال الإحماء، كما تعرض النشيد الوطني الفرنسي لصيحات استهجان قبل انطلاق المباراة.

وبدا السيناريو الإسباني في طريقه للتحقق بعدما تقدم ديفيد فيا من ركلة جزاء، إلا أن فرانك ريبيري أعاد فرنسا إلى اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قدم زيدان واحدة من أجمل مبارياته الدولية، فصنع الهدف الثاني لباتريك فييرا من ركلة حرة، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة بهدف رائع في الوقت بدل الضائع، ليقود فرنسا إلى الفوز 3-1، ويؤجل اعتزاله.

وعقب المباراة، سخر ويلي سانيول من الحملة الإعلامية الإسبانية قائلاً: «ليس سيئاً بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 72 عاماً»، في إشارة ساخرة إلى الانتقادات التي طالت زيدان بسبب تقدمه في السن.

أما زيدان، فاكتفى برد مقتضب حمل كثيراً من الدلالات، قائلاً: «لم تكن هذه مباراة اعتزالي، المغامرة مستمرة».

واستمرت بالفعل، إذ قاد فرنسا بعد أيام إلى إقصاء البرازيل بهدف نظيف في مباراة تعد من أعظم عروضه بقميص «الديوك»، قبل أن يبلغ النهائي، الذي انتهت فيه مسيرته بالطرد الشهير بعد واقعة نطح الإيطالي ماركو ماتيراتزي، وخسارة اللقب أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وترى الصحافة الفرنسية أن تلك المواجهة تبقى واحدة من أكثر الصفحات رسوخاً في تاريخ الصراع الكروي بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يتجدد الفصل الجديد بين المنتخبين في نصف نهائي مونديال 2026، على أمل أن تبتسم الذكريات مرة أخرى لـ«الديوك».